Alonso : Palou a ’le talent et le niveau pour s’adapter’ à la F1

Fernando Alonso estime qu’Alex Palou, quadruple champion d’IndyCar, s’adapterait très rapidement à la Formule 1 s’il avait l’opportunité d’y courir. Les rumeurs d’un possible passage de Palou en F1 ont refait surface cette semaine, après qu’IndyStar a rapporté que Red Bull envisagerait de recruter Palou pour remplacer Yuki Tsunoda.

L’écurie de Palou, Chip Ganassi Racing, a toutefois rapidement démenti ces spéculations, les qualifiant de simple buzz. De son côté, le pilote espagnol a affirmé qu’il ne ressentait aucun problème à rester en IndyCar, laissant entendre qu’il ne regrette pas de ne pas courir en F1.

Fernando Alonso, qui reste le seul pilote actuellement en F1 à avoir roulé dans les deux disciplines, fort de trois participations aux 500 Miles d’Indianapolis entre 2017 et 2020, considère que son compatriote est prêt à franchir le pas vers la Formule 1.

"C’est un défi, c’est certain" a déclaré Alonso. "Il y a ici des pilotes et des équipes bien établis, des circuits et tout ce qui va avec, mais il a le talent et le niveau nécessaires pour s’adapter très rapidement."

"Au final, tout dépendra de la voiture dont il disposera. Si vous êtes en queue de peloton, vous donnez l’impression de ne pas vous adapter à la catégorie, vous rencontrez certaines difficultés et vous commettez davantage d’erreurs parce que vous essayez de les surmonter et que vous roulez parfois trop vite."

"Si vous êtes dans une voiture rapide, tout est un peu plus facile. Je pense qu’il a sans aucun doute le niveau pour la Formule 1, et s’il en a l’occasion, je serai très heureux pour lui."

Lorsqu’on lui a demandé quel conseil de carrière il donnerait à Álex Palou s’il était son manager, Fernando Alonso a plaisanté : "Comme je l’ai déjà dit à propos de Max [Verstappen] et Mercedes, s’ils veulent un conseil, mon e-mail est toujours ouvert."

Après la victoire de Palou aux 500 Miles d’Indianapolis, Carlos Sainz avait exprimé sa curiosité quant à ses performances potentielles au volant d’une F1. Mais alors que le nom du quadruple champion d’IndyCar revient à nouveau dans les discussions, Sainz s’est montré plus prudent quant à ses chances chez Red Bull.

"Tout ce que je peux dire, c’est que ce que je vois en piste, c’est qu’il fait un travail incroyable" a déclaré Sainz. "Ensuite, la F1, c’est un tout autre monde, que ce soit en tant que pilote ou en tant que voiture. C’est une formule très différente de tout le reste, donc il est impossible de prédire à quel point il serait bon en Formule 1."

"Ce que je peux affirmer, c’est qu’il réalise des choses exceptionnelles au volant. Il doit vraiment faire les choses très, très bien pour dominer comme il le fait dans une catégorie aussi compétitive."

Même si Alonso et Sainz soulignent tous deux la difficulté de passer d’une discipline à l’autre, ce dernier reconnaît que les changements de réglementation prévus en 2026 pourraient offrir une opportunité à un pilote venant de l’IndyCar.

"Il est clair que c’est mieux d’arriver au moment d’un redémarrage général. C’est une bonne période pour rejoindre la grille, car on a vu cette année à quel point il est difficile, même pour des coéquipiers déjà présents en F1, de s’adapter à une nouvelle voiture ou une nouvelle équipe."

"Ce n’est pas tant parce que la voiture est difficile à piloter ou très différente, mais parce que ton coéquipier connaît déjà très bien la voiture, très bien l’équipe, et il devient ta référence, donc tu dois au moins égaler ça."

"C’est très difficile de le faire quand il a déjà trois ou quatre ans d’expérience avec cette voiture et cette équipe, et que toi tu dois arriver et te mettre au niveau immédiatement."

"Mais lorsqu’un changement de réglementation arrive, tout cela, ou du moins la moitié, disparaît. Le coéquipier connaît encore les gens, mais il ne connaît pas la voiture, ni les réglages, ni les pneus, ni le moteur."

"C’est un vrai nouveau départ, donc ce serait un bon moment pour rejoindre la F1 si tu viens de l’extérieur, car au moins tout le monde repart de zéro. Et en plus, les voitures de l’année prochaine seront probablement plus lentes, peut-être plus exigeantes mentalement, mais moins physiquement."