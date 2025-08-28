Où en est Russell de son nouveau contrat avec Mercedes F1 ?

George Russell a révélé que ses discussions avec Mercedes F1 concernant un nouveau contrat en Formule 1 "avancent dans la bonne direction" et qu’ils sont sur le point d’être sur la même longueur d’onde.

La pause estivale est terminée et aucune annonce n’a été faite du côté de l’équipe allemande, alors que Max Verstappen a fait savoir lors du GP de Hongrie qu’il resterait chez Red Bull.

Toto Wolff va donc pouvoir reprendre les négociations avec le Britannique, le directeur de l’écurie ayant déclaré que Russell et Kimi Antonelli resteraient chez Mercedes l’année prochaine, sans toutefois révéler la date de signature des nouveaux contrats.

Ce jeudi à Zandvoort, Russell a déclaré que les négociations avaient été plus ou moins suspendues pendant ses vacances d’été, mais a souligné qu’il n’y avait aucune urgence à conclure le contrat immédiatement.

"Naturellement, nous souhaitions prendre l’été pour nous détendre et nous ressourcer, mais les négociations progressent positivement dans la bonne direction. Nous avons parlé un peu mais pas trop, c’était plus ou moins suspendu, juste quelques échanges."

"Mais comme il n’y a aucune pression temporelle de notre part ni de l’équipe ni de notre côté, nous veillons à ce que tout soit bien fait. Bien sûr, il faut jongler avec les priorités. Ce n’est pas comme si le monde s’arrêtait pour régler le contrat."

"Dans un contrat, nous devons nous préoccuper des week-ends de course bien sûr, nous nous concentrons sur le développement futur, et nous anticipons aussi les journées sponsoring. Les choses prennent donc parfois plus de temps que prévu, mais elles évoluent positivement."

"Je ne voulais pas engager de négociations contractuelles immédiatement après le GP de Hongrie, mais cela a repris un peu cette semaine après mon retour de vacances. C’était davantage ma décision. Je voulais prendre du temps libre."

"Toto et l’équipe étaient tout à fait disposés à travailler pendant la pause estivale pour trouver une solution, mais je voulais profiter de ce temps, car ces deux semaines sont précieuses pour nous tous."

"Comme je l’ai dit, les discussions évoluent positivement. Je pense donc que nous nous rapprochons d’un certain nombre de points et, espérons-le, dans les prochains jours… en réalité, nous parlons de quelques semaines avant que quoi que ce soit ne se produise réellement, mais il n’y a pas d’urgence et je ne veux pas vraiment fixer de calendrier."

"Quand cela arrivera, cela arrivera. Que ce soit la semaine prochaine, dans un mois, deux mois, trois mois, ce sera comme cela."

Cependant, il a également souligné l’importance pour lui d’avoir une voiture avec laquelle il puisse atteindre ses objectifs à l’approche de la trentaine.

Interrogé sur la durée du contrat comme obstacle possible à un accord rapide avec Mercedes, le Britannique a répondu : "Non, pas du tout, pour être honnête. Je pense qu’il y a des avantages et des inconvénients à conclure des contrats à court et à long terme."

"Pour moi, cette saison l’a prouvé plus que jamais. Au final, tout est une question de performance. Le chiffre indiqué dans le contrat n’est qu’un chiffre, mais c’est évidemment quelque chose auquel je réfléchis si…"

"En vérité, je veux gagner avec Mercedes. Je veux remporter un championnat du monde, et c’est mon objectif numéro un, et j’espère que cela se produira avec cette équipe."

"Mais bien sûr, j’aurai 28 ans l’année prochaine. Je me sens encore assez jeune, mais à un moment donné, je dois m’assurer que tout est en ordre et que nous allons tous dans la bonne direction."

"Comme je l’ai dit, j’espère que cela pourra se faire avec Mercedes."

Enfin Russell affirme que si Verstappen était venu chez Mercedes F1, c’est Kimi Antonelli qui en aurait fait les frais !

Lorsqu’on lui demande s’il a eu peur pendant cette période de flirt entre le Néerlandais et Toto Wolff, il a répondu : "Je n’ai pas senti de pression, non, pas du tout, pour être honnête. La question était plutôt de savoir qui allait être mon équipier en 2026."

"Je pense être assez rationnel quant au fonctionnement de ce sport, et l’équipe a estimé qu’elle n’avait pas besoin de signer un accord. Je n’ai pas vraiment ressenti le besoin d’insister autant à un certain stade. Je crois en moi plus que jamais."

"J’ai toujours cru en moi, et mes résultats l’ont toujours prouvé. Ce n’est pas seulement ma forme de cette année, mais toute ma carrière depuis l’âge de 10 ans. Donc, oui, si vous vous croyez et que vous êtes performant, vous n’aurez jamais à vous inquiéter."