Verstappen alerte Red Bull sur un problème récurrent après sa 6e place en qualification

Max Verstappen ne s’élancera que 6e demain mais pense déjà savoir pourquoi sa Red Bull a soudainement perdu en efficacité lors des qualifications pour le Grand Prix d’Italie. Le Néerlandais se sentait bien plus à l’aise au volant de la RB22 durant la troisième séance d’essais libres, mais a immédiatement remarqué que quelque chose clochait lors des qualifications. Selon Verstappen, il s’agit d’un problème que Red Bull a rencontré à plusieurs reprises cette saison.

Verstappen a dû se contenter de la sixième place lors des qualifications. Ce fut une déception, compte tenu des bonnes sensations éprouvées lors des EL3. Cependant, dès sa sortie des stands pour les qualifications, le quadruple champion du monde a senti que le comportement de la voiture avait changé.

"Oui, c’est dommage. J’avais de meilleures sensations lors des troisièmes essais, mais dès que je suis sorti, quelque chose n’allait pas avec la voiture."

"C’est quelque chose que j’ai vécu très souvent cette saison : nous rencontrons des problèmes pendant la course ou d’une séance à l’autre. Un élément se bloque ou casse. C’est différent à chaque fois, mais c’était encore un autre souci lors des qualifications."

"Je pense savoir d’où cela vient, mais c’est un problème récurrent. La voiture se met alors à rebondir. Elle ne passe plus correctement sur les bosses et les vibreurs car elle ne réagit plus comme il faut. On perd du temps à cause de cela."

Le problème semble se situer à l’arrière de la Red Bull. C’est ce qu’a signalé Verstappen durant les qualifications. Selon lui, le souci est réapparu soudainement, alors que l’équilibre de sa voiture était meilleur plus tôt dans la journée de samedi.

"C’est un problème que nous rencontrons souvent," répète-t-il lorsqu’on lui demande s’il peut dévoiler quel élément précis pose souci. "Lors des troisièmes essais libres, c’était un peu mieux qu’actuellement en qualifications. Quand on doit vraiment attaquer, la voiture retombe dans le sous-virage au milieu du virage et on perd du temps."

"Mais si nous n’avions pas ces problèmes à l’arrière, ce blocage d’un élément, la situation serait plutôt bonne. Je pense qu’on perd au moins deux dixièmes, uniquement à cause de ce problème à l’arrière."

"Je ne sais pas s’ils ont le droit de modifier quoi que ce soit sur la voiture. Parfois, on peut changer une pièce si elle est cassée, et parfois non, tout dépend de la situation. Si la situation reste en l’état, la course sera pénible, car la voiture a bien plus de potentiel. Si l’on n’a pas le droit de faire des réglages, alors c’est fichu."

Pour la Q3, les espoirs reposaient en partie sur l’aspiration de son coéquipier Liam Lawson, mais celui-ci a été éliminé en Q2.

"C’est regrettable. Mais il a aussi été gêné par Piastri, donc oui, c’est dommage aussi. Il va partir dernier à cause de sa pénalité moteur, ce sera dur."

Liam Lawson n’a donc pas pu atteindre la Q3 pour aider son équipier, par la faute d’Oscar Piastri en Q2. Une pénalité doit clairement être attribuée au pilote McLaren F1 selon lui.

"Honnêtement, on aurait dû avoir la vitesse pour passer quand même, on avait un bon rythme hier et on a perdu de la performance aujourd’hui. Globalement, le plan était respecté et je voulais aider Max en Q3 puisque je pars dernier ou presque (pénalité moteur, ndlr) et je n’y suis pas arrivé, mais ma qualification était compromise, quoi qu’il arrive. Oscar a fait n’importe quoi au virage 1."

Quel est son feeling pour la RB22 lors de ce deuxième week-end à la place d’Isack Hadjar ?

"Pas si mal ! Surtout qu’on a travaillé sur la course puisqu’on savait que j’allais avoir cette pénalité, donc ce n’est pas idéal, on n’a pas trop mis d’énergie pour ce tour rapide, mais être bloqué au premier virage est frustrant. J’avais passé toute la qualification dans l’air propre, je n’avais pas roulé derrière une voiture de toute la séance avant, donc ce n’était pas idéal."