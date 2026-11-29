Verstappen avait une Red Bull ’criblée de trous’ à cause de Hadjar, qui a aussi perdu gros
Le Néerlandais est officiellement vice-champion du monde 2026 de F1
Red Bull espérait mieux du Grand Prix du Qatar en ayant été au niveau des pilotes McLaren F1 tout au long du week-end. Max Verstappen termine quatrième entre Oscar Piastri et Lando Norris, tandis qu’Isack Hadjar est arrivé en huitième place derrière les Ferrari, la faute notamment à des dégâts, mais aussi à un double arrêt sous voiture de sécurité virtuelle qui l’a contraint à attendre que son équipier en termine avec son arrêt.
Verstappen a expliqué avoir été perturbé en début de course par une erreur de Hadjar qui a envoyé des graviers sur sa voiture, et il a ensuite reçu l’autorisation de passer quand le Français a commencé à perdre du temps, mais le podium n’était pas à portée.
"Parfois, ça peut être bien quand tu es juste en tête en train de gérer, mais cette fois, il ne s’est pas passé grand-chose pour moi. J’ai encore beaucoup galéré avec la voiture" a déploré le Néerlandais, qui a révélé l’étendue des dégâts sur sa RB22.
"Le problème a déjà commencé dès le premier tour. J’avais Isack devant moi qui est sorti de la piste, et il a en gros criblé la moitié de ma voiture. Donc, la moitié de mon aileron avant s’est abîmée, et j’avais, genre, des trous dans mon ponton à cause des graviers qu’il a projetés."
"Donc, ça a bien sûr ensuite nui à mon rythme. Je pense aussi que pour le reste de la course sur un circuit où il faut être aérodynamiquement efficace, tu ne peux pas te permettre la moindre coupure ou le moindre trou. Ça m’a coûté cher, surtout dans les deux premiers relais, avec beaucoup de graining et de sous-virage."
"Ensuite, dans le dernier relais, on a en quelque sorte essayé d’arranger ça. Je pense que c’était un petit peu mieux, mais je ne veux que la première place, qui était à des kilomètres devant. Donc, ouais, dans l’ensemble, ce week-end, bien sûr, ça n’a pas été notre meilleur, mais c’est aussi assez logique. Sur ce tracé, ce n’était tout simplement pas un point fort pour notre voiture."
Le quadruple champion est également revenu sur la décision de Red Bull de demander à Hadjar de s’effacer tôt dans la course et il a jugé qu’elle avait été la bonne dans ces circonstances.
"Il galérait avec l’aileron avant, je pense. Mais, ouais, je pense que c’était probablement dès le premier tour. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Je pense que c’était la bonne."
Hadjar était lui aussi frustré de ce résultat, puisque sa huitième place n’était pas à la hauteur de ses attentes après avoir pris le départ en cinquième position devant son équipier, la faute à des dégâts sur sa voiture après les incidents au premier tour racontés par Verstappen.
"Je ne peux pas dire exactement quand j’ai eu les dégâts. C’était un premier relais compliqué avec des dégâts que j’ai attrapés très tôt dans la voiture qui était inconduisible. C’était une course frustrante, le rythme était correct une fois qu’on a changé l’aileron" a déclaré le pilote français.
"Mais on a perdu la course dans le premier relais, c’était vraiment pénible et ennuyeux. Un week-end compliqué mais je suis content de la performance en termes de vitesse, j’étais au niveau, et le Grand Prix d’Abu Dhabi sera un meilleur week-end."
Debriefing du Grand Prix
Le debriefing du Grand Prix du Qatar de F1 aura lieu ce lundi soir à 20h30 sur le site ou notre chaine Twitch.
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