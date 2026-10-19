Alonso avait écarté le Dakar pour 2027, mais ses essais au Marco viennent semer le doute

Fernando Alonso continue d’entretenir le mystère autour de ses projets en dehors de la Formule 1. Quelques jours seulement après avoir écarté la possibilité de participer au Dakar 2027 en raison de ses engagements avec Aston Martin, le double champion du monde a bien été aperçu au Maroc au volant d’un prototype préparé par Prodrive. Des images publiées par un journaliste espagnol relancent ainsi les spéculations sur un éventuel retour du pilote de 45 ans dans le célèbre rallye-raid, auquel il avait déjà participé en 2020.

Alors qu’il poursuit sa carrière en Formule 1 avec Aston Martin, Fernando Alonso n’a jamais caché son intérêt pour d’autres disciplines du sport automobile. L’Espagnol s’est notamment illustré en endurance, remportant les 24 Heures du Mans à deux reprises, avant de relever le défi du Dakar en 2020.

Mais la perspective d’un retour dans le rallye-raid dès 2027 semblait avoir été écartée par le principal intéressé lors du récent Grand Prix de Singapour. Alonso avait alors insisté sur les difficultés physiques et logistiques qu’impliquerait la préparation simultanée d’une saison complète de Formule 1 et d’une participation au Dakar.

Pourtant, de nouvelles images en provenance du Maroc viennent remettre cette hypothèse au centre des discussions.

Le journaliste espagnol Gerard Farré a publié des images montrant Fernando Alonso en train de tester une voiture de rallye-raid Prodrive entièrement noire dans les dunes situées autour de Merzouga, au Maroc. Cette apparition intervient quelques jours seulement après les déclarations du pilote Aston Martin concernant son avenir dans la discipline.

Selon Mundo Deportivo, Marc Coma était également présent lors de cette séance. L’ancien pilote de rallye-raid avait accompagné Alonso en tant que copilote lors de sa première participation au Dakar, en 2020. Sa présence renforce naturellement l’intérêt suscité par ces essais, même si elle ne constitue pas, à elle seule, une confirmation d’un engagement dans une prochaine édition.

L’information est d’autant plus notable que plusieurs médias espagnols avaient continué d’affirmer qu’une séance d’essais était programmée, malgré les démentis formulés par Alonso à Singapour.

Les images diffusées semblent donc confirmer qu’un roulage était bien prévu, sans permettre pour autant de déterminer les intentions sportives précises de l’Espagnol.

Lors du Grand Prix de Singapour, Fernando Alonso avait pourtant clairement relativisé les rumeurs annonçant son retour au Dakar en 2027.

Le double champion du monde avait notamment souligné la difficulté de mener de front deux programmes aussi exigeants.

"Je ne pense pas que ce soit physiquement possible. Il est presque impossible de concilier deux programmes aussi exigeants qu’un championnat de Formule 1 et le Dakar."

La préparation d’un rallye-raid de cette ampleur nécessite en effet un travail spécifique, tant sur le plan physique que technique, ainsi qu’une période d’adaptation aux conditions particulières de la discipline. Une telle préparation serait particulièrement difficile à intégrer dans le calendrier déjà chargé d’un pilote engagé à plein temps en F1.

Alonso avait également tenu à rappeler qu’il annoncerait lui-même ses futurs projets sportifs lorsqu’une décision serait prise.

"Lorsque je me lancerai dans mon prochain défi, je l’annoncerai. Ce ne sera pas une rumeur."

Si Alonso a effectivement repris le volant d’une voiture de rallye-raid, rien ne permet encore d’affirmer qu’il prépare une participation au Dakar 2027. Il pourrait également s’agir d’une séance destinée à retrouver des sensations dans cette discipline, sans engagement immédiat en compétition.

Pour l’instant, aucune annonce officielle ne vient confirmer un nouveau programme au Dakar.

Kubica salue la passion intacte d’Alonso

En parallèle de ces spéculations, Fernando Alonso a reçu les éloges de Robert Kubica, son ancien adversaire en Formule 1 et ami. Le Polonais a tenu à souligner la détermination du double champion du monde espagnol, qui continue de se battre au plus haut niveau malgré les difficultés rencontrées par Aston Martin cette saison.

Pour Kubica, la longévité d’Alonso mérite d’être appréciée à sa juste valeur, au-delà de son palmarès.

"Ce serait plus facile pour Fernando de dire : ’Bon, j’arrête’."

"Pourtant, il continue de courir et de donner tout ce qu’il a, et cela mérite le respect, compte tenu de son âge. Il faut le respecter non seulement pour ce qu’il a accompli, mais aussi pour sa passion débordante pour le sport automobile."

"C’est quelque chose que l’on a ou que l’on n’a pas."