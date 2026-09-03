Antonelli de l’accident de Monza à leader : ’je devais prouver que j’avais ma place en F1’

Deux ans après un spectaculaire accident dès son deuxième tour au volant d’une Mercedes F1 à Monza, Kimi Antonelli retrouve le Temple de la Vitesse dans une situation difficilement imaginable à l’époque. Le jeune Italien mène désormais le Championnat du monde avant son Grand Prix à domicile, avec une Mercedes qu’il devra pourtant remonter depuis le fond de la grille. Une pénalité qui, paradoxalement, lui permet d’aborder ce rendez-vous historique avec beaucoup moins de pression.

Pour sa deuxième saison en Formule 1, Antonelli vit ainsi un week-end de Monza radicalement différent de celui de 2025. Désormais installé en tête du championnat, l’Italien bénéficie d’une expérience supplémentaire et de résultats qui ont considérablement renforcé sa confiance. Sa pénalité sur la grille le contraindra toutefois à s’élancer depuis l’arrière, transformant son Grand Prix à domicile en véritable défi stratégique.

Malgré cette contrainte, l’émotion reste immense pour le pilote Mercedes.

"Oui, c’est très spécial. C’est définitivement très différent par rapport à l’année dernière. Et j’attends vraiment ce week-end avec impatience malgré le fait de partir depuis l’arrière."

"Mais c’est aussi une grosse opportunité qui se présente à moi et je l’attends vraiment avec impatience. Je pense que cela va être très agréable. Je vais pouvoir en profiter beaucoup plus que ce que j’ai pu le faire auparavant."

Son ambition reste évidemment de tirer le maximum de sa Mercedes.

"Et, oui, j’espère que nous pourrons quand même faire une très bonne course."

Partir depuis le fond de la grille n’est évidemment pas la situation idéale pour un pilote qui mène le championnat du monde. Antonelli aurait préféré se battre pour la pole position et s’élancer aux avant-postes, mais la pénalité lui offre paradoxalement une forme de liberté mentale.

"Je pense que, d’une certaine manière, cela aide à relâcher la pression. Même si je préférerais vraiment me battre pour la pole et partir à l’avant."

"Mais d’une certaine manière, je sens que cela me rend un peu plus détendu à l’approche du week-end."

"Et je pense que c’est aussi pour cela que je vais pouvoir davantage profiter du pilotage et du week-end lui-même."

"Et bien sûr, c’est aussi une opportunité différente. C’est l’occasion d’essayer quelque chose de différent pendant le week-end, une méthode de travail différente également, notamment lors des essais libres, parce que nous avons la possibilité de le faire."

"Donc oui, je pense que ce sera un week-end très intéressant."

Mercedes favorite, mais Ferrari et McLaren menacent

Sur le plan de la performance pure, Antonelli estime que Monza pourrait convenir à la Mercedes. La monoplace allemande n’a pourtant bénéficié d’aucune évolution depuis le Canada, ce qui pourrait constituer un handicap face aux équipes ayant continué à développer leur voiture.

"Oui, définitivement. Je pense que c’est un circuit qui pourrait très bien nous convenir."

"Mais nous avons vu à quel point McLaren est forte et à quel point elle l’a été lors des deux dernières courses. Ferrari sera certainement au sommet, notamment avec le nouveau moteur."

"Mais vous savez, je pense que notre voiture, malgré le fait que nous n’ayons aucune évolution depuis le Canada, reste une voiture très performante. Je pense que ce circuit peut nous convenir, mais nous devons quand même prendre en compte le fait que Ferrari, McLaren et même Red Bull pourraient être rapides ce week-end."

"Nous devons quand même garder à l’esprit que ces équipes, en particulier, seront là à l’avant."

L’une des raisons pour lesquelles Mercedes a choisi Monza pour purger la pénalité d’Antonelli concerne les caractéristiques très particulières du circuit avec les monoplaces 2026. Le Temple de la Vitesse est particulièrement gourmand en énergie, ce qui pourrait multiplier les possibilités de dépassement.

Pour Antonelli, c’est précisément cette caractéristique qui peut transformer une remontée depuis le fond de la grille en objectif réaliste.

"Je pense que comme c’est un circuit où l’énergie manque beaucoup, cela crée énormément d’opportunités de dépassement. Et c’est pour cela que ce circuit était le principal choix. C’est celui que nous avons choisi pour prendre la pénalité parce que, évidemment, il y a d’autres circuits où il est possible de dépasser."

"Mais celui-ci, parce qu’il est très pauvre en énergie et qu’il y a beaucoup d’endroits où l’on peut aussi adopter des approches différentes, nous donne la meilleure chance de remonter dans le peloton."

"Et c’est ce que nous pensons être le mieux, et c’est pourquoi nous avons pris cette décision. Et j’espère que cela fonctionnera dimanche."

La question d’une éventuelle victoire depuis le fond de la grille a évidemment été posée au leader du championnat. Antonelli n’a pas hésité à reconnaître qu’un tel résultat serait exceptionnel.

"Je serais très heureux si je gagnais !"

Mais au-delà de la plaisanterie, le pilote Mercedes insiste encore sur le bénéfice mental procuré par sa position de départ.

"Oui. Cela enlève définitivement de la pression. Et comme je l’ai dit plus tôt, j’ai vraiment l’impression de monter dans la voiture avec très peu de pensées en tête, en étant simplement très libre, et en profitant du pilotage et du week-end."

"Bien sûr, le but est toujours le même et nous allons essayer de maximiser le résultat. Mais, oui, je pense que dans un monde idéal, de manière réaliste, je pense qu’une place dans le top 5 serait déjà une très bonne performance."

"Mais tout dépend de votre rythme, de votre vitesse, de l’écart entre les voitures. Nous pourrions être vraiment rapides, mais si Ferrari, McLaren ou Red Bull sont très proches, il est probablement impossible de les rattraper pendant la course, mais nous verrons."

"Mais définitivement, j’ai l’impression d’être très libre mentalement à l’approche de ce week-end. Je suis vraiment très enthousiaste, j’attends vraiment ce week-end avec impatience, mais sans réelle pression."

Le changement psychologique en un an

Cette sensation de liberté n’est pas anodine. Antonelli explique qu’il aborde aujourd’hui son Grand Prix national avec un état d’esprit radicalement différent de celui qui était le sien l’année précédente.

La raison principale est simple : il ne ressent plus le même besoin de démontrer qu’il mérite sa place en Formule 1.

"C’est que je n’ai plus autant de choses à prouver que l’année dernière."

"Vous savez, l’année dernière, je sortais évidemment aussi d’une période de courses européennes difficile. Et j’avais le sentiment que je devais me prouver à moi-même, prouver que je pouvais avoir ma place en Formule 1."

"Je pense que cela augmentait également beaucoup la pression que je me mettais et cela me faisait piloter, comment dire, de manière très tendue. Et, oui, la plupart du temps l’année dernière, je ne profitais pas vraiment de mon temps dans la voiture."

"Alors que cette année, évidemment, pour de nombreuses raisons, j’ai la chance d’avoir une excellente voiture, mais l’année d’expérience supplémentaire fait également une énorme différence."

"Et, vous savez, je me sens aussi beaucoup plus mature, beaucoup plus maître de la situation et, bien évidemment, lorsque vous obtenez de bons résultats, c’est toujours une chose de moins à prouver."

"J’ai prouvé que je pouvais gagner. J’ai prouvé que je pouvais être performant."

C’est précisément ce qui lui permet de relativiser aujourd’hui la dimension particulière de son rendez-vous à domicile.

"Oui, c’est pourquoi, à l’approche de ce week-end, oui, c’est mon Grand Prix à domicile, c’est formidable, mais au bout du compte, c’est une course comme les autres. Mais assurément, cette année d’expérience supplémentaire fait également une énorme différence dans la manière dont j’aborde les choses."

Dans les pas d’Alberto Ascari

Antonelli ne vit toutefois pas un week-end comme les autres. Il est le premier pilote italien depuis Alberto Ascari en 1953 à arriver à son Grand Prix national en tête du championnat du monde. Une statistique historique qui donne une dimension supplémentaire à sa présence devant les Tifosi.

Le jeune Italien reconnaît lui-même ne jamais avoir imaginé connaître une telle situation.

"Oui. Évidemment, c’est un moment incroyable. Je n’aurais pas pensé que c’était possible, que cela aurait été possible et qu’une telle situation aurait pu se produire."

Mais Antonelli refuse de se laisser emporter par la portée historique de l’événement. La saison est encore longue et il doit continuer à produire les performances qui lui ont permis de prendre la tête du championnat.

"Maintenant que j’y suis, je dois continuer. Je dois continuer à être performant et à produire les résultats. Bien sûr, c’est un grand moment pour moi, pour mon équipe, pour ma famille et pour tous ceux qui me soutiennent. Mais, évidemment, nous devons simplement continuer à pousser, continuer à relever la barre parce qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir."

Deux ans après le crash de la Parabolica

Le contraste avec son premier véritable rendez-vous avec la Formule 1 à Monza est peut-être encore plus saisissant. Il y a deux ans, Antonelli venait d’être annoncé par Mercedes et disputait sa première séance d’Essais Libres 1 sur le circuit italien. Son expérience avait tourné court dès le deuxième tour après un lourd accident dans la Parabolica.

Difficile, dans ces circonstances, d’imaginer qu’il reviendrait deux ans plus tard en leader du championnat. Antonelli lui-même n’aurait certainement pas cru une telle prédiction au moment où il se trouvait dans les graviers.

"J’aurais dit à cette personne de se taire. Oui. Ne plaisante pas avec moi. Bien sûr, vous savez, c’était une journée très difficile pour moi, un moment très difficile parce que ce n’était définitivement pas la manière dont je voulais, vous savez, me présenter dans ce sport."

"Et, évidemment, sortir de la piste si tôt… Oui, je poussais. Cela se passait bien, mais cela a duré très peu de temps. Ce n’était pas la manière dont je voulais commencer tout cela. C’était donc un moment très difficile et également une période très difficile par la suite."

"Parce qu’il n’est pas facile de se remettre de ce genre de choses, surtout au tout début. Donc, bien sûr, si quelqu’un, alors que je quittais les graviers, m’avait dit : ’Quoi ? Dans deux ans, tu vas mener le championnat du monde exactement à ce moment-là’, j’aurais répondu : ’Tu plaisantes probablement’."

"Mais c’est ce qui se passe. Et, vous savez, je suis très, très, très heureux, très reconnaissant. Je dois simplement continuer à pousser."

Le risque, toujours présent en Formule 1

Cette spectaculaire remontée depuis les graviers de Monza vers la tête du championnat n’efface pas une réalité propre à la Formule 1 : même avec les progrès considérables réalisés en matière de sécurité, le danger reste inhérent au sport automobile.

Interrogé sur la possibilité de penser au risque lorsqu’il pilote à très haute vitesse, Antonelli a d’abord été surpris par la question.

"Waouh. C’était une question forte. Mais vous demandez si, dans un virage à haute vitesse, je pense à ça... Non, c’est trop rapide. Vous y allez, tout simplement. Et si ça passe, tant mieux, sinon vous vous préparez à l’impact, vous savez."

Antonelli reste néanmoins parfaitement conscient des risques inhérents à sa profession.

"Nous savons tous à quel point ce sport est dangereux. La sécurité a toutefois considérablement progressé au fil des décennies, grâce au travail conjoint de la Formule 1 et de la FIA. Au bout du compte, c’est ce que nous aimons faire. Et nous savons que cela fait partie du risque."

"La F1 a fait, avec la FIA, un travail incroyable en matière de sécurité. Les voitures d’aujourd’hui sont beaucoup, beaucoup plus sûres que celles qu’il y avait auparavant. Et cela nous donne aussi encore plus de confiance pour pousser sur la piste."

Mais le risque zéro n’existe pas.

"Bien sûr, nous sommes parfaitement conscients du risque qui existe parce qu’ils sont merdiques…"

C’est alors que la conférence de presse a pris une tournure inattendue. Antonelli s’est interrompu, avant de lâcher spontanément : "Oh, merde. Désolé. Oh mon Dieu. Désolé. Désolé. Désolé. C’est pire. Oh mon Dieu. Qu’est-ce que je viens de faire ?"

Le pilote italien a immédiatement pensé aux conséquences de son juron devant les médias.

"Oui, maintenant, je vais m’inquiéter de l’amende qui va arriver."

Avant de tenter de reprendre le fil de sa réponse : "Mais qu’est-ce que je disais ? Bien sûr, nous savons que le risque sera toujours là. Nous en sommes donc parfaitement conscients, mais comme je l’ai dit, c’est ce que nous aimons faire et nous allons vivre avec cela."