Antonelli bat un Norris malchanceux au GP d’Espagne et se rapproche du titre

Le Madring a offert un week-end intéressant jusqu’ici, mais plutôt calme par rapport à ce que l’on aurait pu imaginer sur une piste rapide et entre les murs. Seuls Arvid Lindblad, Lewis Hamilton et Oliver Bearman ont subi des accidents, et les séances, malgré quelques interruptions, ont été plutôt studieuses. Mais la course est un autre exercice, et les pilotes de Formule 1 vont devoir parcourir 57 tours du tout nouveau tracé de Madrid pour le Grand Prix d’Espagne.

Lando Norris a signé la pole position et il sera aux côtés de Kimi Antonelli au départ sur la première ligne. Ils devanceront Max Verstappen et Lewis Hamilton, côte à côte derrière eux. Charles Leclerc et George Russell, qui a encore vu sa quête de titre se compliquer ce samedi, suivront en troisième ligne.

Oscar Piastri est septième au départ devant Liam Lawson, tandis que Franco Colapinto et Arvid Lindblad se partagent la cinquième ligne. Les deux Audi seront sur la même ligne, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto s’élançant respectivement 11e et 12e.

On retrouve ensuite deux Français derrière eux, Esteban Ocon et Pierre Gasly, puis Yuki Tsunoda et Alex Albon. Fernando Alonso et Sergio Pérez occupent la neuvième ligne devant Valtteri Bottas et Carlos Sainz, initialement 17e mais pénalisé de trois places pour avoir gêné Bottas.

Enfin, Lance Stroll est en dernière ligne sur la grille car son équipe a changé tous les composants moteur hors quota, et il est donc repoussé en fond de grille, après avoir eu, en plus, un problème en Q1.

14h00 : Il aurait dû être aux côtés d’Oliver Bearman, mais celui-ci va être dans la voie des stands au départ. Le pilote Haas n’a pas participé à la qualification après son accident des EL3 durant lequel il a enregistré un choc à 40 G, et l’équipe a fait des changements sur sa monoplace avant la course.

14h03 : La météo est particulièrement ensoleillée ce dimanche à Madrid, et les températures dépassant les 30 degrés dans l’air vont se traduire par un asphalte à plus de 50 degrés.

14h06 : A noter qu’en F3 ce matin, Ugo Ugochukwu a remporté le titre après avoir terminé deuxième de la dernière course de la saison. L’ancien protégé de McLaren bat le pilote soutenu par Audi, Freddie Slater, qui était rookie dans la discipline, et qui a terminé huitième de la course. Les deux hommes étaient arrivés à égalité.

14h08 : Pour la course de F1, les défis seront nombreux, entre dégradation des pneus, risques d’accident et stratégies multiples. Mais les pilotes craignent des dépassements trop difficiles, Verstappen demandant déjà une modification du circuit.

14h11 : Hamilton était en pole provisoire après le premier run de Q3, mais le pilote britannique s’est malheureusement raté dans son deuxième tour, le repoussant en quatrième place. Ferrari a confirmé que c’est bien une erreur de pilotage qui l’a empêché de jouer la pole.

14h14 : Leclerc a quant à lui terminé juste derrière son équipier, et il pense que la pole aurait pu être jouable s’il avait eu la dernière spécification du moteur Ferrari. C’est son accident à Monza qui l’a contraint à reprendre l’ancien moteur.

14h17 : Pour Sainz, le Madring est un circuit dangereux. Celui qui est ambassadeur de la nouvelle destination de la F1 s’est montré critique sur le manque de visibilité en piste et les risques qui en découlent.

14h19 : Pour l’autre héros local, Alonso, la F1 n’est pas dans sa meilleure situation avec les voitures 2026, et il ne semble pas très optimiste pour les modifications qui seront apportées en 2027 et 2028. En effet, alors qu’il pourrait prendre sa retraite en fin de saison, l’Espagnol s’inquiète que la F1 attende 2031 pour changer de formule.

14h20 : La voie des stands est ouverte. Seul Oliver Bearman devra y retourner pour prendre le départ. A moins que d’autres soucis n’arrivent dans les 20 prochaines minutes…

14h23 : Pour Lando Norris, l’enjeu est clairement de transformer sa pole en victoire. Une procession plutôt qu’un carnage ne serait donc pas pour le déranger comme il le confie avant d’aller en grille.

"C’est incroyable d’être en pole. Je suis impatient de disputer la course, évidemment. La journée d’hier a été fantastique. C’est sympa de lancer cette journée de course et de voir autant de fans ici, je suis donc très enthousiaste."

"C’était vraiment l’un de mes meilleurs tours hier. C’était un peu inattendu, ce qui est toujours une bonne surprise. C’est la première pole position ici à Madrid, j’espère donc que nous pourrons concrétiser cela par une victoire aujourd’hui. Un bon départ, une course où on dort et c’est parfait !"

14h25 : Derrière lui, Kimi Antonelli, battu pour 11 millièmes hier.

"Oui, c’était très serré, mais je pense que la pole revenait à Lando de toute façon, il avait deux dixièmes d’avance sur moi avant le dernier secteur, puis il a commis une erreur dans le dernier virage, ce qui explique pourquoi l’écart était si faible. Mais dans l’ensemble, c’est dommage de la manquer pour si peu, même si nous sommes prêts pour aujourd’hui."

"Le départ promet d’être intéressant, il faut réussir à le doubler, ensuite, ce sera une course longue. Je vais simplement essayer de gérer les pneus au mieux et, voilà, nous essaierons de faire la meilleure course possible avec la stratégie si besoin avec les voitures de sécurité."

14h29 : Max Verstappen a signé un très beau troisième temps. Que peut-il espérer aujourd’hui ? Mieux encore ?

"Oui, on verra bien. Je pense que le week-end se passe très bien pour nous jusqu’ici, j’espère donc évidemment pouvoir réitérer cela en course, mais il reste encore beaucoup d’inconnues et quelques points à examiner, notamment concernant le comportement des pneus."

Verra-t-on un Max agressif aujourd’hui ? "Je ferai ce qu’il faut. On m’a dit hier Mad Max au départ et ensuite Max gentil pour les pneus ! Qu’il faille piloter en douceur ou faire preuve d’agressivité, tout dépendra de ce qui se passera en piste. Ce qui est sûr, c’est que la course sera intéressante."

14h32 : Juste en dehors du top 3, Lewis Hamilton, qui s’est raté hier dans son 2e tour de Q3.

"Tout d’abord, il fait un temps magnifique à Madrid, un grand merci à tous les Madrilènes de nous accueillir. La semaine a été incroyable jusqu’ici. Ensuite, bien sûr, tout le monde veut être en pole ici. Et gagner. Je pense que nous voulons tous les 22 remporter la course. C’est un circuit très exigeant et il fait aussi très chaud. Je ne sais pas du tout comment la journée va se dérouler, mais nous allons tout donner."

14h37 : Charles Leclerc partira 5e, derrière son équipier chez Ferrari, et ce week-end il dispose d’un moteur un peu moins puissant. Une différence qui compte en qualifications, un peu moins en course.

"Oui, c’est sûr. On était plutôt performants en rythme de course, mais tout se jouera davantage au départ et sur la stratégie plutôt que sur les dépassements en piste, ou sur l’utilisation de notre rythme pour doubler en piste, car cela semble très compliqué."

"C’est vraiment un circuit fou, avec les vitesses élevées et les murs si proches, on ressent vraiment l’adrénaline lors du tour de qualification, ce qui est plutôt sympa. Mais... je ne sais pas combien de dépassements on verra aujourd’hui."

"Du chaos à Madrid, alors ? Oui, probablement !"

14h41 : George Russell est le plus déçu du top 6 après les qualifications hier. Alors pour remonter, il faudra un peu de grabuge ? Pas forcément selon le pilote Mercedes F1.

"C’est un tracé sauvage. C’est un circuit qui peut vraiment vous punir si vous commettez une erreur. Il faut compter là-dessus et des voitures de sécurite. Mais sinon, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre cet après-midi, nous ignorons comment se comporteront les pneus en termes d’usure. La course pourrait donc s’avérer très intéressante rien que de ce côté."

14h45 : Chez McLaren, Zak Brown est prudent quant à la conversion de la pole position en tête de course facile à garder.

"Comme Lando a manqué l’une des séances d’essais, nous avons constaté du graining sur les pneus lors des longs relais, c’est donc assez difficile à dire."

"Et avant cela, le départ jusqu’au premier virage pour celui qui part en pole ne s’est pas très bien passée lors de nombreuses courses en F2 et F3. Ce sera une épreuve difficile, mais nous sommes enthousiastes."

14h47 : En effet, trois des cinq courses en F2 et F3 ont vu le deuxième prendre l’avantage au départ !

14h50 : Vous pouvez retrouver les premières photos de la journée dans notre galerie avec l’arrivée dans le paddock ce matin et l’avant-course, ainsi que les VIP présents sur le circuit, dont les footballeurs Zinédine Zidane et Thibault Courtois !

14h56 : Norris et Antonelli sont en pneus mediums, tout comme Colapinto, Lindblad, Ocon, Albon et Pérez. En deuxième ligne, Verstappen et Hamilton sont en gommes tendres, comme Hülkenberg 11e. Tous les autres sont en pneus durs sur la grille, ce qui inclut notamment Leclerc et Russell.

14h58 : La température de piste est de 53 degrés en ce début de course, ce qui devrait mettre les gommes à l’épreuve. Avec 30 degrés dans l’air, la course s’annonce difficile aussi pour les pilotes et les monoplaces.

Départ : Très bon départ pour Norris qui bloque Antonelli, et Hamilton tente d’attaquer ! Anonelli coupe la chicane et rend la place à Norris, alors que Verstappen attaque !

Tour 1 : Antonelli passe à nouveau dans la chicane et rend la place à Norris mais reste devant Verstappen, qui l’attaque et passe ! Hamilton est quatrième devant Leclerc, Russell suit devant Colapinto qui a gagné deux places, Lawson, Lindblad et Piastri qui a perdu trois positions. Hamilton se plaint d’avoir été dépassé hors piste par Verstappen, qui avait suivi Antonelli dans une chicane. Verstappen se plaint d’avoir été attaqué de manière trop agressive par Hamilton, pour défendre ce passage hors piste.

Tour 2 : Norris a 1"6 d’avance sur Verstappen, qui est sous la menace d’Antonelli. Hamilton est décroché et a décroché Leclerc, qui est suivi de près par Russell. Colapinto est menacé par Lawson, Lindblad et Piastri, mais aussi par Ocon qui est juste derrière, tout comme Hülkenberg, Gasly et Bortoleto.

Tour 3 : Norris signe le meilleur tour en 1’39"404, il est le seul sous la minute 40, et il a 2 secondes d’avance. Hamilton revient sur Verstappen et Antonelli, et Leclerc comme Russell sont légèrement détachés. A noter que l’aileron avant de Piastri est abîmé.

Tour 4 : Norris conserve 2 secondes d’avance sur Verstappen, Antonelli est dans le sillage de la Red Bull mais l’Italien n’attaque pas, et Hamilton est à 1"5. Verstappen reçoit l’ordre de laisser passer Antonelli et Hamilton, sur ordre de la direction de course, et il s’exécute ! Antonelli et Hamilton passent en deuxième et troisième place. Le Néerlandais se plaint et dit que s’il était resté en piste, il aurait eu un accident.

Tour 5 : Norris est le grand gagnant de cet échange, Antonelli est à 2"3, et Hamilton a un souci de freins et s’est raté à un virage. Il est à plus de 4 secondes d’Antonelli et se fait passer par Versrtappen. Il reste pour l’instant devant Leclerc, qui finit par passer. Le Britannique est particulièrement lent ! Il se rate à nouveau et perd plusieurs places.

Tour 6 : Norris a 3 secondes d’avance sur Antonelli, qui en a 5 de marge sur Verstappen. Leclerc est à 2"6 de la Red Bull et déjà à 10 secondes du leader, alors que Russell est à 1"8. Hamilton dit qu’il n’a "plus de freins" et continue à perdre du temps.

Tour 7 : Norris accélère en 1’39"345, et Antonelli est bien plus lent à son tour ! Il est maintenant à 4"3 de la McLaren, et il a 4"7 de marge sur Verstappen. Leclerc suit à 2"7 et Russell à 1"5. Colapinto est décroché et résiste toujours à Lawson, tandis que Lindblad, Piastri et Ocon complètent le top 10. Hamilton rentre au stand.

Tour 8 : Antonelli retrouve un rythme normal et il creuse l’écart sur Verstappen, qui est maintenant à plus de 5 secondes. Hamilton abandonne.

Tour 9 : Norris signe le meilleur tour en 1’39"343, et Antonelli accélère aussi et ne concède qu’un dixième. Verstappen est par contre à 5"8 de la Mercedes, tandis que les écarts avec Leclerc et Russell sont stables.

Tour 10 : Norris accélère en 1’39"122, et il prend une demi-seconde à Antonelli. Verstappen concède deux dixièmes de plus, et Leclerc revient sous les 2 secondes derrière la Red Bull. Russell se fait légèrement décrocher et explique qu’il veut faire l’undercut sur Leclerc si celui-ci n’accélère pas.

Tour 11 : Encore un meilleur tour pour Norris en 1’39"091, qui reprend encore une demi-seconde à ses deux poursuivants, dont les chronos sont très proches. Russell navigue à deux secondes de Leclerc mais calque son rythme su la Ferrari. A noter que dans le peloton, Pérez navigue à une belle 15e place, devant Tsunoda et Sainz notamment.

Tour 12 : L’écart est de 5"6 entre les deux leaders, et Verstappen est à 5"9 d’Antonelli. Leclerc est à 1"9, et c’est également la marge entre le Monégasque et Russell. Lawson a passé Colapinto et pointe sixième à 15 secondes de Russell. Lindblad et Piastri sont maintenant dans le sillage de l’Alpine.

Tour 13 : L’avance de Norris franchit les 6 secondes après lui avoir repris encore une demi-seconde, et son ingénieur lui dit que ses pneus sont en meilleur état que ceux de l’Italien. Verstappen est à 5"8 de la Mercedes, et les écarts sont stables derrière. Sainz déclenche la colère d’Alonso en cassant son aileron : "Au départ, il percute deux personnes, maintenant il me serre contre le mur !"

Tour 14 : Antonelli accélère et repasse sous les six secondes de retard, et il creuse un écart supérieur à cette marque face à Verstappen. Leclerc et Russell reviennent légèrement sur lui. Stroll est dans le mur et la voiture de sécurité virtuelle est déployée ! Le Canadien dit qu’il a perdu les freins

Tour 15 : Antonelli et Verstappen s’arrêtent, tout comme Russell, alors que Norris n’a pas pu car la VSC a été déclenchée trop tard ! Norris est appelé au stand mais la voiture de sécurité virtuelle est enlevée ! La malchance pour le pilote McLaren qui était le plus rapide en piste jusqu’ici !

Tour 16 : Norris s’arrête quand même et repart cinquième, car McLaren rate son arrêt en sept secondes ! Il repart à 6"5 de Russell. Leclerc est en tête devant Antonelli, mais le pilote Ferrari ne s’est pas arrêté.

Tour 17 : Leclerc signe le meilleur tour en 1’38"773 et Antonelli fait mieux en 1’37"477 ! L’écart est d’un peu plus d’une seconde entre eux. Verstappen est à 6"5, Russell à 3"2 et Norris à 6 secondes de la Mercedes.

Tour 18 : Leclerc stabilise son avance sur Antonelli, et les écarts n’évoluent plus derrière. Norris tourne dans les chronos des leaders, et il reprend une poignée de dixièmes à Russell et Verstappen. Lawson est sixième devant Piastri, les deux pilotes ne s’étant pas arrêtés, tout comme Gasly et Bortoleto qui sont huitième et neuvième. Colapinto est devant Lindblad, Hülkenberg et Ocon derrière eux, et les quatre se sont arrêtés et sont ressortis en durs. Tsunoda, Sainz et Bearman suivent sans s’être arrêtés, devant Albon et Pérez qui ont fait leur stop pour mettre des durs. Bottas suit devant Alonso qui est en tendres.

Tour 19 : Antonelli est dans le sillage de Leclerc, et Verstappen a perdu du temps sur eux. Russell revient à 2"4 et Norris à 5"7 de la Mercedes. Dans ce groupe de tête, seul Russell est en mediums et il voudrait ne pas s’arrêter, mais son ingénieur Marcus Dudley lui dit qu’il lui manque 10 tours pour être dans la cible d’une stratégie à un seul arrêt.

Tour 20 : Antonelli reste sous la seconde derrière Leclerc, tandis que Norris est le plus rapide et est déjà revenu à moins de 5 secondes de Russell.

Tour 21 : Norris est le seul à tourner sous la minute 39, ce qui lui permet de revenir à moins de 4 secondes de Russell. Ce dernier est à 3"4 de Verstappen, qui est à 7"4 des deux leaders. Sainz écope une pénalité de 5 secondes pour avoir mis Alonso dans le mur.

Tour 22 : Leclerc reprend de la marge et il a 2"2 d’avance sur Antonelli qui a fait une erreur. Verstappen est à 6"3, tandis que les écarts sur Russell et Norris sont stables. A noter que Colapinto, qui est dixième, pourrait se retrouver sixième ou septième quand Lawson et Piastri s’arrêteront, même si son rythme va rendre cette possibilité de moins en moins probable au fil de la course.

Tour 23 : Après sa faute, Antonelli pointe à 3 secondes de Leclerc, et Verstappen est à 5"9 de l’Italien. Russell est toujours à 3 secondes, et Norris est revenu à 2"9 de la Mercedes.

Tour 24 : Leclerc tourne plus vite qu’Antonelli et porte son avance à 3"4. L’Italien demande à Mercedes de vérifier sa voiture car la direction est "bizarre".Norris revient à 2"5 de Russell. Sainz rentre et purge sa pénalité. Il repart dernier et a en plus reçu le drapeau noir et blanc pour non-respect des limites de piste.

Tour 25 : L’écart entre les deux leaders est de 3"6, et Verstappen est toujours à plus de 5 secondes d’Antonelli. Norris est à 2 secondes de Russell.

Tour 26 : Antonelli revient à 2"8 de Leclerc mais reçoit l’ordre de faire attention aux limites de piste, puisqu’il a déjà deux avertissements. Verstappen a perdu beaucoup de temps et pointe à 7 secondes de l’Italien, tandis que Russell est à 3"5 et voir Norris revenir à une seconde.

Tour 27 : Leclerc garde 2"3 de marge sur Antonelli et il doit attaquer pour contraindre ses rivaux à s’arrêter aussi, afin de ne pas être le seul à repasser par les stands. Russell se fait décrocher par Verstappen et Norris semble bloqué derrière lui.

Tour 28 : Hamilton a expliqué au micro de Sky les raisons de son abandon : "Dans le virage 5 j’ai freiné et la voiture n’a pas décéléré, j’avais trop de vitesse et j’ai failli toucher la barrière. Quelques virages plus tard la pédale est devenue longue." Piastri demande si son aileron avant sera réparé lors de l’arrêt, alors qu’il a touché le mur une nouvelle fois.

Tour 29 : Leclerc augmente son avance à 2"5 alors qu’Antonelli reçoit un troisième avertissement pour limites de piste. Verstappen est à 5"8 et Norris à 6"7, il vient de passer quatrième car Russell s’arrête, 14 tours seulement après son début de relais en gommes mediums. Lawson prend la cinquième place, et Russell ressort sixième en pneus durs après un arrêt en 2"2, juste devant Piastri.

Tour 30 : Leclerc a 3 secondes d’avance sur Antonelli, qui garde 5"5 de marge sur Verstappen. Norris est à 6"1 de la Red Bull et il est de nouveau le seul à tourner sous la minute 38.

Tour 31 : En tête, Leclerc signe son meilleur chrono personnel en 1’37"9, et il repousse Antonelli à 3"4. Verstappen est à 5"3, et Norris est à 5"8 de la Red Bull. Russell revient sur Lawson et a déjà repoussé Piastri à près de 3 secondes.

Tour 32 : Leclerc et Antonelli ont accéléré, ils tournent aussi sous la minute 38, comme Norris et Russell. Ce dernier reprend plus d’une seconde au tour à Lawson, et il est à moins de 3 secondes du Néo-Zélandais.

Tour 33 : Antonelli revient à 3 secondes de Leclerc, et Verstappen est à 5"8. Il garde 5"5 de marge sur Norris, qui creuse l’écart sur Lawson et Russell, séparés de 1"7. Ce dernier fait pour l’instant une très mauvaise opération avec une stratégie peu compréhensible jusqu’ici. Pérez rentre abandonner.

Tour 34 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’37"473 et il revient à 4"9 de Verstappen, alors que les trois leaders ont tourné en 1’38"0.

Tour 35 : Leclerc parvient à garder 2"8 de marge sur Leclerc, et Verstappen est toujours à 5"6. Norris reçoit l’ordre de montrer son meilleur rythme et il améliore le meilleur tour en 1’37"133, ce qui lui permet de revenir à 4"4 de Verstappen. Russell dépasse Lawson mais pointe à 27 secondes de Norris ! Même en cas d’arrêt des pilotes devant lui, il semble difficile pour le Britannique de faire mieux qu’une cinquième place.

Tour 36 : Leclerc a 2"5 d’avance, et Verstappen vient légèrement sur Antonelli. Mais c’est Norris qui continue son effort avec 4 secondes de retard sur la Red Bull. Piastri est revenu à 1"2 de Lawson, qui a fait une erreur dans son tour et semble en difficulté avec ses pneus. Gasly et Bortoleto suivent toujours mais doivent encore s’arrêter.

Tour 37 : Russell s’agace : "Pourquoi on m’a fait rentrer ? J’aurais pu retenir Norris", déplore-t-il à la radio. Norris signe le meilleur tour en 1’37"029, et Russell qui a la piste libre pour la première fois lui concède près d’une seconde.

Tour 38 : Antonelli revient à 2 secondes de Leclerc, et il sait que la première place lui est promise quand le Monégasque s’arrêtera. Verstappen est à 5 secondes, et Norris à 3"3 de Verstappen. Russell est à 30 secondes de la McLaren. Tsunoda s’est arrêté et ressort à la 14e place qu’il occupait déjà, tout juste devant Albon.

Tour 39 : Norris améliore encore le meilleur tour en 1’36"897. Le champion en titre donne tout, au point d’avoir touché le mur au tour précédent, et il est à 2"4 de Verstappen.

Tour 40 : Leclerc garde 2"5 d’avance sur Antonelli, et Ferrari attend clairement une voiture de sécurité ou un drapeau rouge pour tenter de bénéficier des faits de course, et il va rester en piste tant qu’il tournera en 1’37. Verstappen est à 4"1 d’Antonelli, et Norris à 1"9 de la Red Bull. Russell bat le meilleur tour en 1’36"857 mais il reste à 30 secondes. Piastri est toujours bloqué derrière Lawson, et les deux pilotes doivent toujours s’arrêter.

Tour 41 : Norris améliore le meilleur tour en 1’36"796 et revient à 1"2 de Verstappen.

Tour 42 : Les écarts se resserrent dans le groupe de tête, et Russell n’arrive pas à revenir sur Norris, qui est maintenant dans la seconde derrière Verstappen. Lawson reprend un peu de temps sur Colapinto, qui est coincé derrière Bortoleto.

Tour 43 : Leclerc a encore 2 secondes d’avance sur Antonelli, et Verstappen est à 4 secondes, mais maintenant sous la pression de Norris qui se montre très incisif derrière lui. Piastri s’arrête pour tenter l’undercut sur Lawson ! Il ressort derrière Colapinto et Lindblad, en 11e place, avec des pneus mediums.

Tour 44 : Antonelli se rapproche de Leclerc, et Norris est à une demi-seconde de Verstappen. Lawson ne s’arrête pas pour répondre à Piastri. Ce dernier se défait de Lindblad pour la dixième place.

Tour 45 : Leclerc n’a plus que 1"2 d’avance sur Antonelli, qui garde 3"8 de marge sur Verstappen. Ce dernier est toujours suivi de près par Norris, qui a même réussi à grappiller du temps sur Russell, repoussé à 33 secondes et condamné à la cinquième place si aucun fait inattendu ne vient perturber cette course. Bearman s’est arrêté et Lawson en fait de même ! Le Néo-Zélandais ressort devant Bortoleto, qui est attaqué par Colapinto et Piastri, qui voulait passer l’Alpine mais n’a pas réussi.

Tour 46 : L’écart est d’environ une seconde et demie entre les deux leaders, et Verstappen est revenu à 1"6 d’Antonelli, en ramenant Norris ! Il y a 4"3 entre les quatre leaders ! Piastri attaque Colapinto mais ne parvient pas à le passer.

Tour 47 : Russell améliore le meilleur tour en 1’36"082, loin du groupe de tête qui est maintenant séparé par 3"7. Gasly reste en piste devant Lawson et Bortoleto, puis Colapinto et Piastri.

Tour 48 : Les mécaniciens de Ferrari se sont approchés des pneus mais Leclerc reste en piste avec 8 dixièmes d’avance sur Antonelli. Verstappen est à 1"3 de l’Italien et Norris à 6 dixièmes de la Red Bull. Il y a 2"7 entre les quatre hommes de tête ! Russell signe un nouveau meilleur temps en 1’35"873. Bortoleto s’arrête et laisse Colapinto en huitième place.

Tour 49 : Alors que le groupe de tête était séparé de 2 secondes, Leclerc s’arrête ! L’objectif est pour lui d’éviter de perdre trop de temps sur Russell, qui revenait à raison de 2"5 au tour. Le Britannique signe un nouveau meilleur tour en 1’35"758 et Leclerc ressort avec seulement 3 secondes de marge, mais en gommes tendres.

Tour 50 : Antonelli a repris un peu d’air sur Verstappen avec 1"4 d’avance, et Norris est toujours collé à la Red Bull. Leclerc est à 24 secondes et suivi par Russell à 2"5, avec un nouveau meilleur tour du Britannique en 1’35"587.

Tour 51 : L’écart se stabilise entre les trois leaders, et Leclerc accélère avec ses gommes tendres, il repousse Russell à près de 3 secondes en signant son meilleur tour personnel. Gasly va clairement aller le plus loin possible en espérant un drapeau rouge, tandis que Piastri a un drapeau noir et blanc pour non-respect des limites de piste.

Tour 52 : Antonelli creuse l’écart à plus de 2"5 sur Verstappen, qui se défend toujours face à Norris, blotti dans les échappements de sa voiture. Leclerc garde 2"4 d’avance sur Russell.

Tour 53 : Norris se rapproche de Verstappen mais ne parvient pas à attaquer, alors qu’Antonelli s’envole en tête avec plus de 3 secondes de marge. Russell est à 1"6 de Leclerc. Sainz rentre au stand abandonner.

Tour 54 : Antonelli continue de prendre de l’avance, et Verstappen continue de se défendre face à Norris, qui s’est raté à la chicane. Russell se montre menaçant à 1"1 de Leclerc. Lawson est dans le sillage de Gasly, qui est très lent en piste et va tout perdre au moment où il s’arrêtera sous drapeau vert.

Tour 55 : Norris a rapidement recollé à Verstappen après son erreur, et Russell est sous la seconde de Leclerc, alors que l’on est dans l’antépénultième boucle. Lawson a passé Gasly, qui est maintenant juste devant Colapinto. Hülkenberg dépasse Lindblad mais le pilote Racing Bulls reprend sa position alors que les deux doivent laisser passer les leaders.

Tour 56 : Verstappen a coupé la chicane devant Norris qui était à l’attaque juste derrière lui, et le Britannique s’en plaint. Gasly s’arrête au stand et ressort hors des points. Il laisse Colapinto septième devant Piastri, Lindblad et Hülkenberg, qui accède la dixième place.

Dernier tour : Antonelli a 3"8 d’avance et Verstappen est toujours devant Norris, mais cette affaire pourrait aller chez les commissaires si McLaren s’estime lésée.

Arrivée : Antonelli remporte sa huitième course de la saison ! L’Italien a profité d’un peu de réussite avec la malchance de Norris, mais c’est aussi ce qui marque une saison réussie ! Le pilote Mercedes gagne la première course de l’histoire disputée sur le Madring.

Verstappen termine deuxième devant Norris, les commissaires ont noté que Verstappen a gagné un avantage en passant hors piste mais décident de ne pas le punir ! Leclerc prend la quatrième place en ayant résisté à Russell jusqu’à l’arrivée.

Avec cette cinquième place, Russell concède 15 points de plus à Antonelli et pointe à 81 unités de son équipier, qui prend aujourd’hui une grosse option sur le titre, alors qu’il devrait rester huit courses après celle-ci.

Lawson termine sixième et Colapinto franchit la ligne d’arrivée à une très belle septième place après un week-end solide. Piastri en revanche n’est que huitième après une course aussi mauvaise que le reste de son week-end, et il finit à près d’un tour de son équipier.

Lindblad et Hülkenberg marquent les derniers points disponibles, et c’est Ocon qui termine à la porte des points après un week-end solide pour le pilote Haas. Gasly est 12e à l’arrivée devant Bortoleto, Tsunoda, Albon, Bearman, Alonso et Bottas.