Hamilton : ’Je n’avais plus de freins’, plus d’espoir de titre pour le pilote Ferrari

Lewis Hamilton a été contraint à l’abandon lors du Grand Prix d’Espagne de Formule 1 en raison d’une défaillance de freins. Le septuple champion du monde s’élançait depuis la quatrième place sur la grille et occupait la troisième position lorsqu’il a signalé par radio qu’il n’avait plus de freins sur sa Ferrari.

Parti quatrième sur la grille, Hamilton s’est battu avec Max Verstappen au départ et dans le premier tour. Toutefois, après avoir récupéré la position suite à l’injonction faite au Néerlandais de la lui rendre, sa Ferrari a commencé à rencontrer des problèmes de freins.

Il a d’abord coupé la chicane des virages 5 et 6, avant de bloquer ses roues et de sortir de piste au virage 20, perdant ainsi plusieurs places. Signalant qu’il n’avait "plus de freins", Hamilton a rapidement été dépassé par Max Verstappen et a laissé passer son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, alors qu’il peinait à éviter les barrières de sécurité au volant de sa SF-26 en difficulté.

Le pilote britannique de 41 ans a perdu des places après un passage par une voie de dégagement, avant de rentrer aux stands pour abandonner au septième tour des 57 tours.

Cet abandon met fin à l’impressionnante série de Hamilton, qui était jusqu’alors le seul pilote à avoir bouclé tous les tours de course de la saison 2026.

"Les freins, une rupture, c’est devenu très long assez vite dans la course. Mon abandon, je le sentais venir avant de le signaler," confie Hamilton à chaud.

"C’était déjà le cas avant, en fait. Au freinage du virage 5, j’ai freiné, la voiture a commencé à ralentir, puis la pédale a eu un mouvement brusque et, soudain, la voiture n’a plus décéléré aussi vite que d’habitude."

"Résultat : je suis arrivé avec trop de vitesse, j’ai frôlé la barrière, puis la pédale est revenue à la normale et tout allait bien. Quelques virages plus tard, la pédale s’est enfoncée davantage. Je ne sais pas vraiment d’où cela venait."

C’est également un coup dur pour ses espoirs de titre déjà bien minces, Hamilton accusant un retard de 76 points sur le leader du championnat, Kimi Antonelli, avant le départ de cette première course de F1 à Madrid.

"Rien ne peut l’arrêter, lui et Mercedes, cette année, ils ont accompli un travail phénoménal et ils le méritent."