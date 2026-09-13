Antonelli se félicite de gagner ’une course difficile’ et est désolé pour Norris

Andrea Kimi Antonelli semble avoir la chance de son côté en plus d’un talent impressionnant et d’une constance proche de la perfection cette saison. Le pilote Mercedes F1 a gagné le Grand Prix d’Espagne alors qu’il n’était pas le pilote le plus rapide en piste, mais un timing malchanceux pour Lando Norris, qui menait en début de course, lui a permis de prendre le contrôle de la course, et sa partition sans aucune fausse note à partir de cette phase lui a permis d’aller chercher la victoire.

Avec ce huitième succès, l’Italien creuse un peu plus l’écart sur George Russell, cinquième à l’arrivée, et Lewis Hamilton, qui a abandonné en début de course. Avec 81 unités de marge, la situation commence à être très confortable pour Antonelli, qui a plus de trois victoires d’avance.

"C’était une course très difficile, pas fluide du tout, surtout avec la gestion des pneus. C’est bien de gagner mais ça n’est pas aussi agréable car je pense que Lando la méritait, mais je prends ce résultat" a déclaré Antonelli.

"Et hormis cela, je pense avoir fait une très bonne course, surtout à la fin avec le pneu dur, j’ai attaqué. Ca a été un week-end absolument incroyable, merci au public d’être venu et de nous avoir donné autant d’énergie, et on a hâte de revenir l’année prochaine."

Interrogé sur le fait qu’il puisse commencer à gérer son avance au championnat, le pilote transalpin a fermement rejeté cette possibilité, assurant que son objectif sera toujours de faire le meilleur résultat possible.

"C’est exactement ce que je ne veux pas faire, je veux attaquer à chaque course, continuer de donner le meilleur de moi-même chaque week-end pour faire les meilleurs résultats possibles, et on verra où on termine en fin de saison."