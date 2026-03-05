Antonelli a hâte de ’révéler les vraies performances’ de Mercedes F1 à Melbourne

Andrea Kimi Antonelli est confiant pour le début de saison 2026 de Formule 1, et il pense qu’il pourra évoluer à un meilleur niveau cette année. Le pilote Mercedes F1 se félicite de la bonne ambiance dans l’équipe, et il est convaincu que la W17 pourra être performante.

Celui qui aborde sa deuxième saison a changé de manière d’aborder les week-ends, et notamment sur ses réflexions au sujet de la victoire et de la manière de procéder pour atteindre la victoire.

"Il y a une bonne dynamique dans l’équipe, tout le monde est impatient d’y aller, il y a une nouvelle réglementation, de nouvelles opportunités et il semble que nous soyons en bonne position, même s’il est difficile de le savoir exactement. Nous sommes satisfaits du travail que nous avons accompli, la voiture semble bien répondre" a déclaré Antonelli.

Et l’Italien vise évidemment sa première victoire : "C’est l’objectif, et même me battre pour le championnat si c’est possible. Mais on doit d’abord voir où nous sommes en tant qu’équipe, et je dois voir où j’en suis en tant que pilote. J’ai un équipier très fort, d’autres pilotes le sont aussi, donc ce sera très compétitif."

"On veut gagner et être le meilleur en arrivant sur chaque week-end, et je veux me mettre dans la meilleure position possible. Donc je réfléchis à la manière dont je peux gagner et comment me mettre dans la meilleure position pour gagner. C’est une chose que je ne faisais pas l’an dernier mais que je veux faire cette année."

Et l’objectif ultime pour Mercedes est évidemment de se battre pour le titre mondial, même s’il est difficile de savoir quelle sera la hiérarchie. Une chose se confirme, Mercedes n’était pas au maximum de son potentiel à Bahreïn.

"J’espère que nous serons en position de nous battre pour le titre. Mais nous sommes en bonne position, mais nous ne savons pas encore où en sont les autres, et nous ne connaissons pas encore notre vrai rythme, car on s’est concentrés en essais sur la compréhension de la voiture, et il est maintenant temps de révéler le vrai potentiel de la voiture."

Antonelli refuse de critiquer les F1 de 2026 avant de les avoir testées en course, même s’il est conscient de la difficulté de la gestion de l’énergie. Et de confirmer que des dépassements très différents de ce qu’on voyait par le passé seront possibles.

"Je ne veux pas être négatif avant l’heure, au contraire. Certaines courses pourraient être complètement folles, car grâce à ce système de distribution d’énergie, il sera possible de dépasser là où on n’y aurait même pas pensé auparavant."

"Je ne vais pas mentir. Suivre une autre F1 n’est toujours pas chose aisée. Mais je dis cela car ce circuit est tellement exigeant en énergie que le mode dépassement peut vous faire gagner six dixièmes de seconde sur la voiture de devant en ligne droite, voire jusqu’à huit dixièmes."

"De plus, il y a des endroits où utiliser toute la batterie, ce qui n’est évidemment pas optimal pour un temps au tour maximal, mais où l’autre voiture peut économiser sa batterie."

"En activant le boost de dépassement, vous gagnez environ 400 chevaux par rapport à un tour optimal, ce qui vous permet de gagner un temps considérable et de tenter une manœuvre inattendue dans un virage."

"Bien sûr, quand je parle de ça, je fais surtout référence au départ de la course, au redémarrage après la voiture de sécurité et même au dernier tour. Si les voitures sont plus proches les unes des autres qu’en course, quand la situation est stabilisée, c’est forcément un peu plus difficile."

"Je dis ça parce que Bahreïn était évidemment plus difficile, mais c’est aussi un circuit beaucoup plus direct et bien meilleur pour la gestion de l’énergie. Il y a très peu de virages serrés, alors qu’ici il y en a une quantité incroyable."

"Du coup, on ralentit dans les lignes droites et les dépassements sont extrêmement puissants : la vitesse se stabilise ou continue d’augmenter [en mode dépassement ou avec une pleine puissance]. C’est pour ça que la différence sera vraiment importante sur ce circuit."