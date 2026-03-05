Russell ou Verstappen : Sainz lâche son pari pour 2026

La révolution réglementaire de la Formule 1 entre en scène ce week-end à Melbourne et certains pilotes commencent déjà à se projeter sur la hiérarchie à venir. Carlos Sainz n’a, lui, pas tardé à livrer un premier pronostic fort : selon l’Espagnol, le titre mondial 2026 se jouera entre George Russell et Max Verstappen.

Le pilote Williams a été mis sur le gril lorsqu’on lui a demandé, sans détour, qui serait champion du monde lors de la première saison du nouveau règlement. Sa réponse, immédiate, a laissé peu de place au doute.

"Je vais dire deux noms, d’accord ? George Russell ou Max Verstappen."

Une prédiction livrée sans explication... du moins au départ. Lorsqu’on a tenté d’obtenir davantage de détails, Sainz a coupé court, sourire en coin : "Non, vous ne pouvez pas en avoir," a-t-il lancé en riant.

Il a toutefois fini par préciser l’origine de son intuition : "D’après ce que j’ai vu à Bahreïn en six jours d’essais. Et diverses informations, analyses, etc. bien entendu."

Un constat cohérent avec les premières tendances observées durant l’hiver, mais qui écarte Ferrari ou McLaren. Si le nouveau cycle technique laisse espérer un bouleversement de la hiérarchie, Mercedes et Ferrari semblaient disposer à Bahreïn, à ce stade, des packages les plus solides, tandis que McLaren et Red Bull Racing complètent ce qui apparaît déjà comme un quatuor de tête.

Williams, de son côté, a entamé l’année avec un léger retard. L’écurie de Grove n’a pas amené de voiture lors du roulage de Barcelone en janvier. Le rebond est néanmoins arrivé à Bahreïn, où Williams a signé le plus grand nombre de tours couverts sur l’ensemble des six jours d’essais, même si la grande majorité du plateau a pu accumuler un kilométrage conséquent à l’approche de la saison 2026.

Pour Sainz, l’objectif ne se résume pas à une position finale au championnat. Interrogé sur ce qui constituerait une bonne saison pour Williams, l’Espagnol a insisté sur un mot-clé : "Le progrès. Continuer à montrer du progrès."

"Peu importe le domaine, nous devons progresser partout."

"Je ne vais pas trop regarder les résultats, parce que s’il y a bien une année où les résultats seront difficiles à analyser et à comparer, ce sera celle-ci. Mais progresser dans tous les domaines, oui."

Quant à la perspective de podiums comme en 2025, Sainz ne ferme aucune porte : "Je vais essayer. J’espère, oui."

Sainz reconnaît que ses attentes personnelles pour 2026 restent encore floues.

"C’est à confirmer," selon ses propres mots. Mais son engagement envers Williams dépasse le simple court terme. Arrivé avec un contrat pluriannuel, l’Espagnol voit cette année comme le véritable départ vers l’avant de la grille.

"J’ai 31 ans maintenant, et je sens que je peux entrer, disons, dans les prochaines années de ma carrière avec un objectif très clair en tête : essayer d’aider cette équipe à revenir au sommet."

"Si tu me demandes dans trois ou quatre ans où j’aimerais être, je dirais idéalement en train de me battre pour un championnat avec Williams."

"À 31 ans, rien ne me rendrait plus heureux que de mettre tous mes efforts, en utilisant le pic de ma carrière, pour ramener l’une des plus grandes équipes de la F1 au sommet. Si nous y parvenons, je regarderai en arrière avec énormément de fierté, c’est certain."