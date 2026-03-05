Haas F1 démarre ’loin des meilleurs’ mais Ocon vise l’avant du peloton

Esteban Ocon pense que Haas F1 va être dans le milieu du peloton en début de saison, et il espère que l’équipe américaine sera à l’avant du groupe, même s’il est conscient qu’il sera impossible d’aller lutter avec les top teams pour le moment.

Heureusement, une bonne pré-saison a permis à Haas et au pilote français de bien se préparer à la toute nouvelle réglementation et à une année qui sera certainement intense.

"On a fait de bons tests, on a fait beaucoup de tours, on a réussi à avoir des données, ce qui était bon, car ça nous a permis d’arriver tôt. Ce sera serré dans le peloton. A Bahreïn, nous étions encore assez loin des meilleurs mais c’est encore tôt et il reste beaucoup à comprendre sur la voiture, et on a des évolutions à amener sur la voiture" a déclaré Ocon.

"Ce sera compétitif, tout le monde va travailler dur, le niveau est très élevé en Formule 1 et le niveau d’ingénierie est impressionnant dans tout le paddock. J’espère qu’on sera en position de mener le peloton, mais c’est notre objectif."

Si la préparation de Haas a été bonne, c’est aussi parce que le programme posé par Ayao Komatsu a été positif, et Ocon salue le travail fait par la structure sous l’impulsion du team principal japonais et de son approche d’ingénieur.

"Une bonne planification, les bases. C’est ce que je dis tout le temps, il faut faire fonctionner les bases, penser directement et avancer. Et être mené par Ayao est très positif, on pousse tous ensemble, on travaille dur et j’espère que ça va payer, mais tant que la voiture n’est pas en piste, on ne sait pas."

Les départs des voitures motorisées par Ferrari ont impressionné à Bahreïn, mais le Français est prudent à ce sujet : "Si nous avons réussi à progresser sur les départs lors des tests, ça veut dire que les autres motoristes ont réussi à progresser aussi. Rien ne dit qu’on aura un très bon départ, beaucoup de choses peuvent mal se passer."

"Surtout ici, il y a beaucoup plus de grip qu’à Bahreïn, et si vous avez le grip, vous ne transmettez pas la puissance du moteur, donc vous déclenchez l’anti calage et c’est un désastre. On verra si nous arrivons à tout gérer, mais on espère avoir de bons départs, et avoir de la chance et ne pas être ralentis, car c’est étroit ici et la ligne droite est courte jusqu’au premier virage."

Melbourne pourrait apporter des défis d’ampleur inattendue sur la gestion d’énergie : "C’est probablement le circuit le plus difficile en termes de gestion de l’énergie, donc c’est très différent de Bahreïn, un peu plus similaire à Barcelone, mais il était trop tôt pour tirer des conclusions à Barcelone."

Et le problème de la gestion de l’énergie sera encore plus présent en course, où les pilotes devront économiser la partie électrique du moment pour les bons moments.

"Lever le pied, rouler en roue libre, c’est devenu la norme, on le sait, mais la façon dont cela va se traduire en course sera sans doute le point crucial pour nous tous, car on doit piloter seuls, c’est évident. On peut optimiser de cette façon aussi, mais en course, on ne sait pas comment cela fonctionnera avec l’utilisation du mode dépassement."

"L’utilisation du mode pour les dépassements ne semble permettre qu’un gain d’un dixième de seconde, alors que l’an dernier, le DRS permettait de gagner six ou sept dixièmes de seconde par tour. Sur le papier, les dépassements paraissent donc assez difficiles, mais en réalité, est-ce que ce sera le cas ? Peut-être pas. Bref, il y a beaucoup à apprendre."