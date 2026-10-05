Antonelli a beaucoup appris en se battant contre ’les légendes’ Hamilton et Verstappen en piste

Les soubresauts de ce Grand Prix de Bahreïn, tenu à Sepang en Malaisie, l’auront presque fait oublier…mais Kimi Antonelli a réalisé un pas sans doute décisif vers le titre mondial. En effet, avec l’abandon de l’infortuné George Russell sur problème moteur, l’Italien compte désormais 84 points d’avance au classement ; un gouffre qui sera difficile voire impossible à combler, sauf catastrophes sur le plan de la fiabilité.

Kimi Antonelli s’inquiète tout de même un peu après ce Grand Prix : en effet, non seulement la fiabilité a encore fait défaut dans une des deux Mercedes F1 ; mais encore, les évolutions apportées sur sa monoplace n’ont pas fonctionné. Tout au contraire des évolutions Red Bull qui, depuis Bakou, ont permis à Max Verstappen de revenir sur le devant de la scène.

« Oui, Max a été très, très rapide » constate ainsi Antonelli.

« Red Bull a fait un excellent travail, et nous avons simplement plus souffert que lors des courses précédentes. Nous essayons encore de comprendre le nouveau package car ce circuit, avec un asphalte aussi abrasif et des températures élevées, nous a compliqué la vie. »

« À Singapour, nous aurons, espérons-le, une meilleure lecture du package et nous comprendrons mieux les réglages à adopter. Avec le rythme que nous avions, la deuxième place était le maximum que nous pouvions obtenir. »

Mercedes F1 s’est-elle vraiment totalement plantée sur son nouveau package apporté à Sepang ? Ou bien n’a-t-elle pas eu le temps de comprendre ses évolutions ?

« C’est la question à laquelle nous devons répondre car nous ne savons pas vraiment si cela nous a rendus plus rapides ou moins performants » admet l’Italien.

« Il est juste de dire que chaque fois que nous avons roulé sur des asphaltes très vieux, nous avons été en difficulté. Par exemple, à Zandvoort, McLaren était beaucoup plus rapide que nous, surtout sur le vieil asphalte. C’est peut-être simplement un fait que l’asphalte est très vieux à Sepang… et que c’est très, très dur pour les pneus, et peut-être que nous avons juste du mal sur ce type de revêtement. »

« Bien sûr, la piste et l’asphalte nous ont empêchés de comprendre facilement si cela nous avait fait progresser ou non. L’équipe dispose de beaucoup de données, et pour Singapour, nous aurons une bien meilleure vision du package et nous pourrons, espérons-le, en extraire tout le potentiel. »

Kimi Antonelli a fini 2e de l’épreuve, coincé entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, deux légendes du sport. Ce sera sans doute bientôt à son tour de les rejoindre au palmarès des titres mondiaux, une perspective que le pilote Mercedes F1 aborde avec son humilité coutumière…

« Oui, c’est toujours fantastique de pouvoir partager la piste, surtout avec Max et Lewis, car ils réécrivent l’histoire... Lewis a fait l’histoire du sport et Max fait de même. De mon côté, j’essaie d’en apprendre le plus possible chaque fois que je roule près d’eux. »

Qu’a donc pu apprendre Antonelli en roulant contre Lewis Hamilton et Max Verstappen en piste, dans ces conditions si piégeuses ?

« Ce fut une très bonne démonstration de la façon dont Max a géré la relance en pneus slicks sur une piste glissante. Il savait bien mieux comment positionner la voiture et avait une meilleure sensation de l’adhérence dans ces deux premiers virages pour me dépasser. C’était vraiment très bien. »

« Même s’il n’est pas agréable de se faire dépasser, et j’en étais très contrarié, cela restait un bon moyen d’apprendre et de s’en servir à l’avenir. Et puis, avec Lewis, nous avons vu à maintes reprises, au fil des années, que même quand les choses vont mal, il baisse la tête et essaie de faire de son mieux pour obtenir le meilleur résultat possible. »