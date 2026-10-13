Une équipe Red Bull ’hors de contrôle’ : Mekies salué pour sa gestion

Günther Steiner a salué le directeur de l’écurie Red Bull, Laurent Mekies, pour son leadership, lui attribuant le mérite du redressement de l’équipe de Milton Keynes. L’ancien patron de Haas F1 a été impressionné par le calme du Français, qui n’a pas cédé à la panique des observateurs concernant les problèmes de l’équipe et la fuite des cerveaux parmi les postes de cadres chez Red Bull.

Mekies a remplacé Horner au poste de PDG et directeur de l’écurie Red Bull Racing en juillet 2025 au milieu d’une vague de départs ayant notamment inclus Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall quelques années avant, ou encore Will Courtenay.

"Il a hérité d’une équipe un peu hors de contrôle" a déclaré Steiner. "Ce bon vieux Laurent a simplement réussi à gérer la situation, toujours amical, toujours avec le sourire, toujours poli. Il n’a jamais piqué de crise de colère quand Max Verstappen criait ’ce n’est pas acceptable’."

"Il a simplement continué à travailler. Certaines personnes sont parties, quelqu’un a dit ’cette équipe ne va nulle part’, et ce genre de choses. Et devinez quoi ? Il l’a ramenée au sommet."

"Tout le monde se contentait de critiquer ’oh, Christian est parti...’ Mais il est arrivé, sans ego, il a juste fait un travail solide et bon. Ils ont gagné une course de manière assez dominante, alors bravo à lui."

Interrogé sur ce que Mekies apporte d’important à l’équipe, Steiner a ajouté que son état d’esprit et l’expérience accumulée au fil des années passées dans des rôles à responsabilité lui ont forgé une très bonne vision.

"C’est son expérience parce qu’il a travaillé partout, et le fait de rester calme. Il ne réagit jamais de manière excessive, trouve toujours un moyen d’aborder un problème s’il y en a un, et fait simplement abstraction du bruit extérieur, ce qui est un art en soi parce que ça vous tape sur les nerfs."

"Au fil des ans, Laurent s’est simplement dit ’je fais de mon mieux. Je ne me laisse pas perturber par le bruit extérieur. Je fais juste mon travail et si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, voyons ce qui se passe ensuite’. Il peut s’appuyer sur une grande expérience, il a occupé beaucoup de postes dans sa vie en F1."