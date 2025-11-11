Webber : on va remettre la machine Piastri sur les rails

Mark Webber s’est exprimé sur la façon dont il compte aider Oscar Piastri à retrouver son meilleur niveau, après une nouvelle course compliquée pour le pilote McLaren au Grand Prix du Brésil à São Paulo.

L’Australien a encore perdu du terrain sur son coéquipier Lando Norris dans la lutte pour le titre mondial. À trois manches de la fin de saison, Piastri compte désormais 24 points de retard sur Norris. Ce dernier pourrait même se contenter de terminer deuxième derrière Piastri lors des trois derniers Grands Prix, ainsi que dans la course sprint au Qatar, pour être sacré.

Piastri reste sur trois cinquièmes places consécutives. S’il a affiché un rythme supérieur à celui observé à Austin et Mexico, une pénalité de dix secondes pour un contact avec Kimi Antonelli lui a coûté une très probable deuxième place à Interlagos.

Manager de Piastri en F1, Mark Webber a expliqué sa méthode pour "le remettre sur les rails" avant le prochain rendez-vous à Las Vegas.

"On va relancer la machine. Je ne pense pas qu’il manque de motivation, loin de là."

"Il traverse une période difficile, mais c’est une question de caractère. Il faut aller chercher au fond de soi les motivations dont on a besoin à ce moment-là pour revenir. C’est sa troisième année en F1, il doit trouver cette force pour se battre à nouveau."

Après une année passée sur la touche, Piastri avait été recruté pour remplacer Daniel Ricciardo en 2023. Si Norris avait clairement pris l’ascendant en 2023 et 2024, Piastri avait bien débuté cette saison. Mais depuis une évolution clé de la suspension, Norris s’est senti bien plus à l’aise au volant de la McLaren et a pris un net avantage.

Webber considère la saison de son protégé comme "sans précédent" au regard de son manque d’expérience.

"Bien sûr, c’est un voyage pour lui. C’est incroyable, si tôt dans sa carrière, de se battre pour un titre mondial."

"Une telle situation dès la troisième année, c’est presque inédit. Je crois que seul Lewis (Hamilton) avait réussi cela ; ils ne sont pas nombreux à l’avoir fait aussi tôt."

L’ancien pilote nuance toutefois les attentes autour de Piastri, conscient de ce que représente un tel défi.

"Il faut intégrer cela, comprendre les limites de ce que ça peut impliquer pour lui, sans mettre trop de pression."

"Quand moi, je me suis battu pour le titre, j’étais un vieux loup, en fin de carrière. Lui, il débute encore."

Pour Webber, l’approche doit rester progressive : "Il y a différentes nuances : mettre un bras autour de ses épaules, l’encourager, saisir les opportunités. On voit qu’il a la tête haute, qu’il travaille dur, et il est encore en début de carrière."