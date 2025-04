Alonso : Aston Martin F1 n’avait ’pas de rythme’ au Japon

Fernando Alonso a vu son premier drapeau à damier de la saison sur une course du dimanche, ce jour à Suzuka. Le pilote Aston Martin F1 a toutefois manqué de peu les points en terminant 11e et déplore une course difficile.

"La course a été difficile aujourd’hui à Suzuka et, malgré tous nos efforts, nous avons manqué les points" regrette le double champion du monde. "Pendant la première moitié de la course, j’ai eu Pierre [Gasly] à une seconde, puis Yuki [Tsunoda] tout près pendant la seconde moitié, donc je ne pouvais pas faire d’erreur."

"Suzuka est un superbe circuit, et j’apprécie vraiment de courir ici, mais il est très difficile de dépasser sur ce tracé. Nous devons améliorer les performances de notre voiture, nous n’avions pas de rythme et j’ai hâte d’avoir des développements" poursuit l’Espagnol, qui espère du mieux à Bahreïn le week-end prochain.

"Je veux gagner des places à Bahreïn. On continue d’apprendre au sujet de la voiture, on continue d’expérimenter, et on aura trois séances d’essais libres là-bas après les essais hivernaux. Donc je suis sûr que beaucoup d’idées arriveront dans ces trois jours pour aller plus vite, et nous n’abandonnerons pas."

Lance Stroll rate le top 10 pour la première fois de l’année et termine bon dernier après une stratégie à deux arrêts qu’il a été le seul à appliquer, et un manque de rythme : "Au final, nous n’avons pas pu faire grand-chose aujourd’hui ; nous avons essayé de gagner des positions au départ, mais ce n’était pas possible."

"Nous n’avons pas eu de problèmes, c’était une mauvaise journée. C’était quand même l’occasion d’apprendre ce que nous pouvions, notamment en ce qui concerne les réglages pour Bahreïn, et nous allons poursuivre sur cette lancée. C’était une journée comme une autre et nous verrons ce que nous pouvons faire le week-end prochain."