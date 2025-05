Sauber F1 se satisfait au moins d’un bon rythme à Miami

L’équipe Sauber a affiché un rythme soutenu lors de la dernière étape d’un week-end chargé au Grand Prix de Miami, mais n’a néanmoins pas marqué de points après une course qui s’est avérée difficile.

Malgré la déception du résultat final, avec Nico Hülkenberg franchissant la ligne d’arrivée en 14e position et Gabriel Bortoleto abandonnant pour un problème de système d’alimentation en carburant, l’équipe peut s’appuyer sur des points positifs : tout au long du week-end, un rythme compétitif sur un tour a été affiché, ainsi qu’une amélioration du rythme en course qui a permis de se battre en milieu de peloton.

"La course a été plutôt propre aujourd’hui et semblait être l’une des meilleures de l’année," commente l’Allemand.

"J’ai réussi à éviter les ennuis au premier virage, lorsque Lawson et Doohan sont entrés en collision, et j’ai fait en sorte d’établir un rythme de course correct. Contrairement à la plupart des autres voitures, j’avais une stratégie inverse, commençant en pneus durs pour réaliser un long premier relais. Nous n’avons pas profité du premier arrêt au stand de la voiture de sécurité virtuelle, ce que nous devons revoir avec l’équipe. Cependant, nous avons le sentiment d’avoir franchi une nouvelle étape ce week-end. Avec un peu plus de performance et un meilleur équilibre de la voiture, nous pensons pouvoir nous rapprocher de la lutte pour les points. Forts de ces améliorations, nous sommes impatients d’entamer la partie européenne de la saison."

Pour le Brésilien, "c’était une bonne course jusqu’à mon abandon. Nous étions solidement 13e, juste derrière Ocon et devant Gasly, et je pensais que nous aurions pu conserver cette position jusqu’au bout."

"Le rythme était conforme à nos attentes : nous étions un peu derrière Haas et Racing Bulls, mais toujours dans le coup. Malheureusement, j’ai commencé à perdre de la puissance dans les lignes droites et finalement la voiture s’est complètement arrêtée. D’après ce qu’on m’a dit, il semblerait qu’un problème de système d’alimentation nous ait affectés, mais je n’ai pas encore eu le temps d’analyser la situation avec l’équipe."

"C’est dommage, d’autant plus que les abandons ont été rares dans ma carrière, mais cela fait partie du jeu. Nous retirons beaucoup de points positifs du week-end : notre performance sur un tour et le rythme que nous avions avant le problème sont des points sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Nous allons analyser tout ce que nous avons vécu ce week-end, en tirer des leçons et revenir plus forts pour le prochain."