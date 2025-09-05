Hadjar pense qu’il sera ’très difficile’ d’atteindre la Q3 à Monza
Lawson confirme que Racing Bulls doit encore progresser
Isack Hadjar n’est pas très optimiste en vue de la suite du Grand Prix d’Italie, après avoir terminé la première journée en 11e position. Le pilote Racing Bulls s’attendait à voir Williams en bonne position et c’est le cas à Monza.
"On le savait avant de venir ici et mon feeling était bon. Les Williams sont très rapides et il sera difficile de les rattraper. On a une bonne chance de se battre pour la Q3 mais on manque de vitesse" a déclaré Hadjar.
L’espoir reste permis puisque la semaine dernière, il ne pensait pas atteindre la Q3 et s’était finalement qualifié quatrième : "Je peux espérer une Q3 mais ce sera très difficile. C’est néanmoins le meilleur qu’on puisse viser, et se battre pour les points."
Liam Lawson rejoint l’avis de son équipier après avoir bouclé la journée au 17e rang : "C’était difficile de mon côté. Les écarts sont très faibles et l’on essaie de tout extraire de la voiture. C’est mieux de le faire aujourd’hui et d’être en bonne position pour demain, mais il y a un peu de travail."
"Un travail sur l’équilibre, on a essayé des changements entre les EL1 et les EL2, et c’est allé dans le mauvais sens, donc on va essayer de comprendre tout cela et d’optimiser la voiture pour les qualifs. On a du travail pour réussir à atteindre [la Q3]."
