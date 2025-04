Alpine F1 : Gasly se félicite d’une A525 déjà ’assez bonne pour attaquer’

Pierre Gasly a signé des performances positives en essais libres à Djeddah, dans la lignée de son très bon week-end de Bahreïn. Le pilote Alpine F1 s’est même payé le luxe de signer le meilleur chrono des EL1, avant de connaitre des EL2 un peu plus difficiles.

"Dans l’ensemble, je suis satisfait de notre vendredi. J’avais d’excellentes sensations en EL1, et c’est toujours agréable de signer le meilleur temps même si ce ne sont que des essais. La voiture était assez bonne pour attaquer d’emblée, ce qui est bon signe sur un circuit aussi rapide que celui-ci" se félicite le Français.

"C’était parfois piégeux et nous avons eu un peu plus de mal avec l’adhérence générale en Essais Libres 2. Cette session était plus représentative des conditions que nous rencontrerons en qualifications demain, donc nous avons clairement des choses à comprendre et à régler avant de reprendre la piste."

"Nous prenons les séances les unes après les autres. Comme toujours, les écarts sont infimes, avec plusieurs monoplaces en un ou deux dixièmes de seconde. Nous ne sommes pas très loin, nous disposons d’une marge de progression, mais il faudra pleinement l’exploiter demain."

Jack Doohan était en retrait de son équipier tout au long de la journée et il confirme avoir encore du travail pour trouver un bon rythme : "Ce n’était pas un vendredi simple de notre côté, mais nous avons quand même tiré de nombreux enseignements de ces deux séances."

"C’est un circuit très rapide, où il faut progressivement construire sa confiance pour être en mesure d’attaquer avec la voiture. Je me sentais plutôt à l’aise avec les pneumatiques médiums. Nous n’avons pas encore réussi à bien exploiter les tendres, donc il nous reste certaines choses à comprendre."

"Je suis sûr que nous y parviendrons avant les qualifications et j’espère que nous maximiserons le potentiel de notre package. Les Essais Libres 3 auront sans doute lieu dans des conditions chaudes, comme les EL1 plus tôt aujourd’hui. Nous ferons de notre mieux pour peaufiner les ultimes détails et nous rapprocher du top dix afin d’être dans le match en qualifications."