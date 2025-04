Sauber F1 : Un vendredi ’encourageant’ malgré les problèmes de Bortoleto

Nico Hülkenberg a connu une première journée positive au Grand Prix d’Arabie saoudite, avec la neuvième place finale. Un bon début pour le pilote Sauber F1, qui espère pouvoir en profiter pour la suite du week-end.

"Djeddah est un circuit vraiment impressionnant à piloter, avec ses sections rapides, ses changements de direction et son tracé globalement dynamique. C’est un circuit exigeant. Je suis ravi que nous ayons réussi à placer la voiture dans une bonne fenêtre de pilotage en EL1 et que nous ayons pu terminer notre programme habituel du vendredi en EL2."

"Nous avons recueilli des informations précieuses sur les pneus et effectué quelques ajustements structurels aux réglages entre les séances. Il reste encore du travail à effectuer cette nuit pour peaufiner les détails, mais il est encourageant de constater que nous sommes bien placés."

Pour Gabriel Bortoleto, le roulage a fait défaut puisqu’il n’a pas pu rouler lors des EL2 à cause d’une fuite de carburant. Le Brésilien est frustré car il va devoir rattraper le temps perdu et il n’a pas roulé dans les conditions des qualifs et de la course : "Ce n’est pas l’idéal sur le deuxième circuit le plus rapide de la saison, et pour ma première fois dans une voiture de Formule 1 ici."

"C’est assez frustrant, mais l’équipe ne pouvait rien y faire, ça arrive et heureusement, l’équipe l’a vu dès que possible après les EL1. Elle a essayé de remplacer cela à temps mais ce n’était pas possible. C’est bien de voir Nico neuvième, car ce n’est pas mauvais."

"J’ai pu apprendre un peu en EL1 mais pas beaucoup. J’ai fait quelques tours, mais les EL2 sont la meilleure séance avant les EL2, c’est le meilleur moyen d’apprendre et comprendre les réglages, et c’est dommage que je n’aie pas pu y participer."