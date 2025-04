Red Bull : Verstappen a tenté différentes choses, Tsunoda a vu le mur

Max Verstappen a terminé neuvième de la première journée du Grand Prix d’Arabie saoudite, après s’être plaint du comportement de sa voiture dans certains virages pendant les deux séances du jour. Le pilote Red Bull reconnait qu’il y a encore du travail sur la RB21 avant les qualifs et la course.

"Aujourd’hui, nous avons essayé différentes choses avec la voiture et nous avons cherché une nouvelle direction. Je pense que nous avons beaucoup appris des séances d’aujourd’hui, mais nous ne sommes pas encore tout à fait au niveau souhaité. Au final, il faut se fier à son ressenti et évaluer ce que l’on obtient de la voiture."

"Sur un tour, c’est un peu mieux, mais les longs relais restent difficiles. Comparé à Bahreïn, l’adhérence et les réglages de la voiture sont complètement différents, il est donc très difficile de comparer avec la semaine dernière, mais il est clair que nous voulons être plus rapides. Pour demain, il est difficile de dire à quel point nous serons compétitifs ; les McLaren semblent vraiment performantes. Il reste encore du travail et des choses à comprendre, alors on verra bien."

Yuki Tsunoda était plutôt performant ce vendredi, se plaçant très près de Verstappen tout au long de la journée, mais il a terminé celle-ci par un accident dans le dernier virage du circuit : "J’ai trop tourné, j’ai touché le mur intérieur et j’ai subi des dégâts. Après ça, plus aucun contrôle. Toutes mes excuses à l’équipe, tout allait bien, c’est dommage."

"Le tour de simulation de qualification était plutôt bon. J’ai été un peu gêné par la mise en température des pneus, mais jusqu’ici, ça va. J’ai eu un temps limité sur le long relais, que j’ai provoqué moi-même avec l’accident, donc je ne peux pas vraiment me plaindre."

"Ce n’est certainement pas la fin que je voulais. Les relais courts sont corrects, j’ai juste fait quelques compromis sur la mise en température, donc j’ai un peu plus de temps au tour en réserve."