Frustré de sa huitième place, Hadjar ’a failli exploser’ Piastri à Las Vegas

Isack Hadjar pense que sa huitième place en qualifications à Las Vegas est décevante, après avoir signé d’excellents résultats au fil de la deuxième journée de roulage. Le pilote Racing Bulls était notamment deuxième au terme de la Q2.

Malheureusement, il a failli percuter Oscar Piastri quand celui-ci a ralenti devant un drapeau jaune, après une sortie de piste de Charles Leclerc. Le Français s’agace d’avoir été proche d’un gros accident, et admet sa frustration de ne pas avoir exploité au mieux sa qualification par malchance.

"J’ai failli l’exploser... il y a un drapeau jaune, d’accord il faut ralentir, mais il ne faut pas sauter sur les freins comme ça. J’étais derrière lui" raconte Hadjar à Canal+. "Mais je me moque de ce qu’il a fait."

"C’est surtout le fait qu’il y ait un drapeau jaune... je suis sur un super tour, on a tout réglé parfaitement pour avoir les meilleures conditions de piste à la fin et il faut ralentir... c’est dommage, j’étais à l’aise, on avait un bon rythme, et la huitième place n’est pas ce que je voulais après la Q2."

Avec un départ en quatrième ligne, le Français reste toutefois optimiste en vue de la course, et il est convaincu qu’il pourra aller chercher des points qui seraient cruciaux pour la sixième place de son équipe au championnat des constructeurs.

"Je ne sais pas à quoi m’attendre demain en termes de rythme de course, car nous n’avons pas fait de longs runs lors des essais. Nous devrons donc nous baser sur les données précédentes pour élaborer notre stratégie et courir afin de remporter ces points importants !"

Liam Lawson a fait mieux que Hadjar en se qualifiant sixième, et il ne boudait pas son plaisir après ce beau résultat : "La séance de qualification a été mouvementée aujourd’hui, mais je suis très satisfait de ma sixième place."

"Le fait que nous ayons utilisé des pneus pluie pendant deux des séances montre à quel point la piste était glissante, car nous utilisons rarement ce type de pneus, c’était fou de les utiliser."

"La voiture était très rapide, je suis satisfait des décisions mais nous avons tout de même raté le dernier tour de peu. Je pense que nous avions plus de vitesse dans la voiture et que nous aurions pu nous classer plus haut, mais le fait d’avoir les deux voitures en Q3 est un excellent résultat."

Le Néo-Zélandais reconnait que la pluie a rendu la qualification très piégeuse, surtout avec l’amélioration des conditions au fil des tours : "C’est difficile, on essaie de tout mettre bout à bout à tous les tours. On a commencé la séance assez vite mais ça n’a aucune importance car ce sont les deux derniers tours qui comptent, c’est difficile."