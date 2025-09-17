Alpine F1 est dans ’un tunnel très sombre’ sans lumière au bout

Johnny Herbert, ancien pilote de F1 qui a roulé pour Benetton Renault, admet être perplexe quant à l’avenir de l’équipe d’Enstone, qui court aujourd’hui sous l’étiquette Alpine F1.

Alpine stagne en bas du classement des constructeurs, bien loin des top teams qu’elle compte commencer à battre dès 2026 - 2027.

Ni Franco Colapinto ni Jack Doohan n’ont marqué de point cette saison, Pierre Gasly ayant marqué à ce jour les 20 points d’Alpine en 2025. Un bilan bien maigre...

"Ce n’est pas bon pour mon ancienne équipe. Et pour l’instant, il n’y a pas de lumière au bout du tunnel. Le tunnel semble très long et très sombre."

"C’est une situation vraiment déroutante pour eux, compte tenu de leurs succès passés, car ils n’ont aucune chance de se classer parmi les six premiers, et encore moins parmi les trois premiers."

"Il y a eu un léger regain d’énergie avec l’arrivée de Flavio, et ils s’en sortaient plutôt bien. Mais tout cela s’est essoufflé."

"Ça ne se passe tout simplement pas. Je pense que c’est dû à ce qui se passe en coulisses, où l’état d’esprit nécessaire n’est pas au rendez-vous. La compétitivité en F1 est tellement forte."

"Ils ne semblent pas avoir la bonne direction, et cette direction ne peut venir que de ceux qui ont la bonne compréhension et la bonne mentalité pour améliorer leur voiture actuelle, horrible et difficile."

"Cette dernière place, ce n’est tout simplement pas bon. Ce n’est pas non plus quelque chose qu’on aurait pu imaginer."