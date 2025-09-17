Hadjar admet avoir ’peur’ et ’être excité’ à l’idée de faire équipe avec Verstappen

Isack Hadjar déclare que la perspective de faire équipe avec Max Verstappen chez Red Bull en 2026 est à la fois intimidante et enthousiasmante.

Le Français de 20 ans, qui réalise une saison rookie fulgurante avec Racing Bulls, est désormais considéré comme le grand favori pour remplacer Yuki Tsunoda aux côtés du champion du monde en titre.

Et lors de sa dernière interview, il laisse bien entendre que sa titularisation est en très bonne voie alors qu’il en aurait été informé par Red Bull cette semaine.

"Est-ce que je me vois bien travailler avec Max ? Bien sûr !" a déclaré Hadjar à Canal Plus avant le week-end du GP de Bakou.

"Quelle équipe ce serait ! Ce n’est pas un spoiler, c’est la trajectoire. Affronter Max, même moi ça me fait peur, mais ça m’excite aussi énormément."

Hadjar a même laissé entendre que le duo de pilotes pour 2026 était déjà établi.

"Bien sûr, ça arrive très tôt dans ma carrière, mais j’ai peut-être cette possibilité de réaliser un des mes objectifs."

"J’ai la même voiture que le meilleur pilote du monde, et il est juste à côté de moi. J’ai l’occasion de me comparer à lui et j’ai les mêmes chances que lui."

Ralf Schumacher a admis qu’il voyait également Hadjar comme équipier probable de Verstappen, tout en prévenant que cela pourrait être comparé à envoyer un nouvel agneau à l’abattoir.

"Oui, c’est ce que j’ai dit au début."

"Mais je pense qu’un jeune pilote talentueux comme Hadjar doit apprendre à s’imposer dans une équipe comme Red Bull. Dans une voiture comme l’actuelle, développée par Verstappen avec l’équipe, c’est évidemment difficile."

"C’est pourquoi je dis que si Hadjar avait dû monter dans la même voiture que Tsunoda aujourd’hui, Red Bull l’aurait détruit lui aussi. Mais l’année prochaine, tout sera remis à zéro."

"Cela signifie que Max repart de zéro, son nouveau coéquipier repart de zéro, chacun peut contribuer et obtenir les réglages nécessaires. De plus, Hadjar a la vitesse pure."

"S’il s’adapte également au nouveau concept, il est certainement la solution la plus simple et la plus évidente pour devenir le coéquipier de Max Verstappen."

Néanmoins, Ralf admet qu’il "détesterait" relever un tel défi, en souhaitant bonne chance au Français !