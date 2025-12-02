Alpine F1 dévoile la date de présentation de son A526
Lors d’un évènement à Barcelone
Alpine F1 a confirmé cette après-midi la date de présentation de sa nouvelle monoplace, l’A526, et de sa livrée.
Cela se passera à Barcelone, en Espagne, trois jours avant le début des essais privés qui se tiendront à huis clos.
C’est donc le 23 janvier, sur les coups de 12h30, que nous pourrons découvrir à quoi ressemblera la future Alpine F1 à moteur Mercedes.
La saison 2025 marquera la première fois depuis dix ans que l’équipe d’Enstone n’utilisera pas un moteur Renault, puisqu’en 2015, c’était également un V6 Mercedes qui équipait les monoplaces du team alors appelé Lotus.
Pour l’instant il n’est pas encore certain que ce soit la vraie A526 qui sera présentée ou une maquette. La proximité avec le circuit de Catalunya laisse toutefois un bon espoir de voir en vrai la première réalisation d’Enstone pour cette nouvelle ère de la F1.
Rappel des dates de présentation F1 2026 déjà annoncées :
— 15 janvier : Red Bull et Racing Bulls / livrées (à Détroit chez Ford)
— 23 janvier : Alpine F1 A526 (à Barcelone à 12h30)
— 9 février : Aston Martin F1 AMR26
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Alpine F1 Team - Renault
- Alpine F1 dévoile la date de présentation de son A526
- Alpine F1 passe à côté au Qatar : collision pour Gasly, Colapinto sans solution
- Gasly s’est senti ’beaucoup mieux’ et arrache une 9e place de grille au Qatar
- Alpine F1 : Nielsen critique les incessants changements de directeur d’équipe
- Alpine F1 n’était ’pas assez rapide’ selon Gasly et se place en fond de grille