Alpine F1 dévoile la date de présentation de son A526

Alpine F1 a confirmé cette après-midi la date de présentation de sa nouvelle monoplace, l’A526, et de sa livrée.

Cela se passera à Barcelone, en Espagne, trois jours avant le début des essais privés qui se tiendront à huis clos.

C’est donc le 23 janvier, sur les coups de 12h30, que nous pourrons découvrir à quoi ressemblera la future Alpine F1 à moteur Mercedes.

La saison 2025 marquera la première fois depuis dix ans que l’équipe d’Enstone n’utilisera pas un moteur Renault, puisqu’en 2015, c’était également un V6 Mercedes qui équipait les monoplaces du team alors appelé Lotus.

Pour l’instant il n’est pas encore certain que ce soit la vraie A526 qui sera présentée ou une maquette. La proximité avec le circuit de Catalunya laisse toutefois un bon espoir de voir en vrai la première réalisation d’Enstone pour cette nouvelle ère de la F1.

Rappel des dates de présentation F1 2026 déjà annoncées :

— 15 janvier : Red Bull et Racing Bulls / livrées (à Détroit chez Ford)

— 23 janvier : Alpine F1 A526 (à Barcelone à 12h30)

— 9 février : Aston Martin F1 AMR26