Cian Shields fera ses débuts avec Aston Martin F1 lors des EL1 à Abu Dhabi

Aston Martin F1 va lancer un nouveau jeunes pilote en piste. L’équipe basée à Silverstone a confirmé que Cian Shields, engagé en Formule 2, disputera la séance d’essais libres 1 du Grand Prix d’Abu Dhabi au volant de l’AMR25 de Fernando Alonso. Il partagera la session avec Jak Crawford, déjà annoncé pour piloter la monoplace de Lance Stroll.

Aston Martin n’aura donc pas de titulaire en piste lors de la première séance officielle du dernier Grand Prix de l’année.

Âgé de 20 ans, Shields vit sa première saison complète en F2 et signera à Yas Marina vendredi ses premiers tours de roue officiels en Formule 1. Une étape importante pour le Britannique, déjà intégré au programme d’essais et de développement d’Aston Martin.

Cette saison, Cian Shields a déjà couvert plus de 500 km au volant de monoplaces dans le cadre des TPC (Testing Previous Cars) de l’écurie. Il a également pris part à un travail poussé sur simulateur, au sein du campus technologique d’Aston Martin à Silverstone, afin de se familiariser avec l’AMR25 et les méthodes de l’équipe.

Shields n’a pas caché son enthousiasme devant cette opportunité.

"Je suis extrêmement reconnaissant pour l’opportunité de rouler en FP1 avec Aston Martin Aramco," explique-t-il.

"J’ai énormément appris en travaillant avec l’équipe cette année, à la fois dans le simulateur et lors de mes essais TPC, et être désormais jugé digne de piloter l’AMR25 sur un week-end de Grand Prix représente un moment très important pour moi."

"J’ai hâte d’apporter ma contribution au programme vendredi et de tirer le maximum de cette expérience."

Gerry Hughes, directeur de l’ingénierie "F1 Evolution" chez Aston Martin, s’est montré élogieux envers le travail de Shields depuis son arrivée dans le giron de l’équipe. Pour lui, ce roulage en Libres 1 constitue l’aboutissement logique d’une année d’apprentissage.

"Cian a travaillé en étroite collaboration avec notre équipe tout au long de l’année, accumulant les kilomètres dans nos monoplaces TPC et approfondissant sa compréhension de l’AMR25 grâce à un programme structuré sur simulateur," détaille-t-il.

"Ses retours et son professionnalisme ont été constamment solides, et il n’a cessé de progresser à chaque opportunité."

"Cette séance EL1 est une excellente manière de conclure l’année, en mettant à profit les connaissances et l’expérience qu’il a accumulées pour aider l’équipe lors de la dernière course de la saison."