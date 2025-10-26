Alpine F1 en grande difficulté : Gasly seulement 18e, Colapinto dernier

Pierre Gasly savait que le week-end mexicain serait compliqué pour Alpine F1 et la qualification l’a confirmé. Malgré des changements effectués sur sa monoplace après des problèmes identifiés vendredi, le Français n’a pas pu éviter une nouvelle élimination dès la Q1, ne signant que le 18e temps.

La faible adhérence de l’Autódromo Hermanos Rodríguez et le manque global de performance de l’A525 ont encore freiné ses ambitions.

"Compte tenu des difficultés rencontrées hier, il semble que nous ayons fait un meilleur travail aujourd’hui pour au moins réduire l’écart avec certains concurrents. En fin de compte, nous n’étions qu’à quelques dixièmes de la Q2," regrette Pierre Gasly, 18e temps à Mexico.

"Hier on a trouvé des problèmes sur la voiture donc on a changé des pièces qui n’allaient pas. C’était mieux en termes de performance mais ça reste une piste très difficile pour nous. C’est très compliqué ce week-end."

"Depuis vendredi, la voiture est très difficile à piloter. Elle glisse beaucoup, manque d’adhérence, et nous sommes loin du rythme. Nous savions que ce serait compliqué ici, donc c’est bien d’avoir pu faire un pas en avant et résoudre quelques problèmes observés en essais."

"Honnêtement ça va être très dur, mais mon objectif est de tout donner. Nous sommes conscients que ce sera dur demain. Il faudra qu’il se produise quelque chose devant nous, mais comme toujours, nous donnerons notre maximum."

"On a opté pour garder un train de mediums en plus au cas où il y ait une Safety Car ou un drapeau rouge, mais ce sera très compliqué et on s’attend à une course difficile demain."

Son équipier Franco Colapinto, dernier sur la grille, n’a pas été en mesure de faire mieux malgré un début de week-end encourageant. Les deux pilotes s’attendent donc à une course très difficile dimanche.

"Vu le comportement de la voiture vendredi, j’en attendais probablement un peu plus en qualifications. Nous avions bien commencé le week-end avec de bonnes séances d’essais, mais nous sommes en difficulté ici, notamment sur les bosses et les vibreurs."

"J’ai attaqué dans mon ultime tentative et j’ai pris un vibreur un peu trop fort. Cela a déstabilisé la monoplace et m’a empêché d’améliorer mon chrono. Nous devons adopter des réglages assez durs pour tirer le maximum de la voiture, ce qui ne permet pas d’enchaîner des tours réguliers, surtout sur ce circuit."

"Hier, avec plus d’essence embarquée, la voiture se comportait mieux et nos temps semblaient plus compétitifs. Ce sera difficile de là où nous partons, mais nous nous battrons et ferons de notre mieux pour gagner des positions demain."