Colapinto bientôt confirmé chez Alpine F1 pour 2026 ?

Franco Colapinto affirme ne pas être préoccupé par les spéculations croissantes concernant son avenir de plus en plus assuré chez Alpine F1, affirmant que l’absence de rumeurs sur un éventuel changement de pilote dans son baquet ne prouve rien.

Le rookie argentin de 22 ans a passé une partie de ces derniers jours au centre d’une intrigue en interne, depuis son refus d’obéir aux ordres de l’équipe à Austin.

Mais à Mexico il y a eu des rumeurs selon lesquelles un contrat avec Alpine pour 2026, financé par ses puissants soutiens financiers, aurait déjà été signé et serait annoncé au moment du Grand Prix du Brésil à venir.

Alors que les pilotes de la famille Red Bull se disputent les derniers baquets restants pour 2026, le calme qui règne à Enstone n’a fait qu’alimenter les informations selon lesquelles la place de Colapinto serait déjà assurée.

Interrogé au Mexique sur les nombreuses rumeurs concernant Red Bull et Racing Bulls, mais l’absence de rumeurs concernant Alpine, Colapinto a répondu en riant : "Je ne sais pas."

"Chacun a son opinion, n’est-ce pas ? Et je pense que ces derniers temps, du moins, ces opinions ne sont pas très fondées. Il n’y a pas beaucoup de rumeurs chez nous, il ne se passe pas grand-chose. Tant mieux, mais je reste prudent, cela ne prouve rien."

"En tant qu’équipe, nous devons travailler à améliorer notre voiture, puis nous concentrer sur ce qui nous attend. Je me concentre sur le présent, en prenant les courses les unes après les autres. Après cela, évidemment, ce n’est pas moi qui prends la décision."