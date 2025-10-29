Sainz détaille son problème au Mexique, Lawson se plaint de l’Espagnol

Carlos Sainz a commis deux excès de vitesse dans les stands à cause d’un problème de capteur, puis a abandonné après un tête-à-queue. Il a été officiellement classé 17e, ayant parcouru 90 % de la distance totale de la course.

Il est apparu que les problèmes de Sainz avec le limiteur de vitesse dans la voie des stands étaient une conséquence de son accrochage avec Liam Lawson au premier tour, l’incident ayant endommagé les capteurs de vitesse de roue.

"Une course pleine de problèmes, probablement compromise par le contact au départ. Je crois que nous étions trois ou quatre à l’entrée du virage 1, et il y a eu un gros chaos. Je pense qu’on était trois ou quatre voitures côte à côte, comme toujours au Mexique. C’était compliqué" déplore Sainz

"Je pense que j’ai endommagé ma jante, ce qui a abîmé mon premier train de pneus, mon capteur de jante, mes capteurs de vitesse de roue, et le limiteur de vitesse ne fonctionnait plus. À partir de là, même si nous avons pris cinq secondes de pénalité lors du premier arrêt, nous étions encore en course pour les points."

"Mais ensuite, nous avons dû faire un deuxième arrêt. Nous avons de nouveau eu le problème avec le limiteur de vitesse, et la journée a été très compliquée. C’est dommage, car j’étais vraiment rapide. Et même avec une stratégie compromise, des pneus compromis, une voiture compromise, nous étions rapides. Mais trop de problèmes."

Les propos de Sainz surviennent après que Lawson a critiqué le pilote Williams pour son manque d’attention à son environnement au départ, ayant heurté le pilote Racing Bulls alors qu’il cherchait à passer par la zone de dégagement.

Lawson s’est agacé, alors que les deux hommes avaient déjà eu maille à partir aux Pays-Bas : "J’ai pris un très bon départ et il y avait beaucoup d’espace à l’extérieur, donc je me suis engouffré dans la brèche et beaucoup de pilotes glissaient dans le virage 1."

"Mais j’ai laissé beaucoup d’espace à côté de Carlos, et je pense qu’il a décidé de couper la chicane, mais sans regarder à gauche. J’étais juste là, et il m’a percuté sur le côté. C’est vraiment frustrant. Je pense qu’il faut avoir plus de conscience, honnêtement. Mais ça a détruit le côté de notre voiture et nous avons dû abandonner."

Interrogé pour savoir s’il cherchera à parler avec Sainz après ce nouvel incident entre eux, Lawson a tempéré : "Il n’y a pas grand-chose que je puisse dire. Je ne pense pas qu’il l’ait fait intentionnellement."

"Je suis sûr qu’il n’a pas volontairement roulé sur moi, mais c’est juste une de ces choses. Je comprends complètement que le virage 1 au premier tour soit chaotique. Mais nous essayons tous d’être conscients de ce qui se passe."

"Et on ne peut pas simplement décider de couper la chicane sans regarder à gauche, car il m’a percuté tellement fort que ça a détruit tout le côté du plancher, cassé mon aileron avant et ruiné notre course. Nous étions trois secondes plus lents par tour après ça. C’est juste de la malchance, malheureusement."

Du côté de Sainz, la course s’est donc finie par un tête-à-queue : "J’étais juste en train d’attaquer. J’étais derrière Lance [Stroll], je le poussais à fond pour voir si je pouvais obtenir la 14e place. J’avais de la surchauffe sur les pneus et j’ai fait un demi-tête-à-queue, mais de toute façon nous allions faire abandonner la voiture."

La course s’est terminée sous régime de VSC, empêchant Max Verstappen de tenter une attaque sur Charles Leclerc. Des images ont ensuite montré que Sainz avait garé sa voiture derrière les barrières, suscitant les critiques des fans et des médias pour avoir inutilement neutralisé la course. Mais c’est le risque d’incendie qui a provoqué la neutralisation.

"Je suis allé du côté intérieur du mur avec ma voiture, en essayant d’éviter une Safety Car ou une VSC. Je pense que j’ai fait la chose la plus sûre possible. J’ai eu le sentiment d’avoir mis la voiture suffisamment en sécurité. Je ne sais pas si c’était une VSC, double drapeau jaune ou autre, mais j’ai vraiment essayé d’éviter tout ça."