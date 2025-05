Tsunoda garde la confiance de Red Bull malgré son crash

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a rassuré Yuki Tsunoda : le baquet du pilote japonais n’est pas menacé malgré la destruction de sa voiture lors des qualifications d’Imola.

Le petit pilote japonais, recruté suite aux difficultés de Liam Lawson en début de saison 2025, a reconnu son erreur « vraiment stupide » qui a entraîné un tonneau contre les rails.

"Cinq courses maintenant avec Red Bull. C’était vraiment stupide de ma part. J’essaie de jouer les héros en Q1. Ma façon de faire est tout simplement inacceptable."

La RB21 a du être complètement reconstruite et Red Bull a confirmé que Tsunoda devrait s’élancer de la voie des stands pour le départ, à 15 heures.

Tsunoda a aussi été immédiatement conduit au centre médical.

"Dieu merci, il va bien," a déclaré Marko. "Il doit être examiné à nouveau ce dimanche, puis il sera autorisé à courir ou non. Principalement à cause du tonneau, il a besoin d’un autre bilan de santé."

Marko, 82 ans, admet que l’erreur de Tsunoda est "un énorme revers pour nous".

"Nous avons maintenant trois courses d’affilée, et Monte-Carlo ne pardonne pas vraiment les erreurs. La situation des pièces de rechange est devenue critique."

Même avant le grave accident de Tsunoda, Marko ne tarissait pas d’éloges sur le dernier junior Red Bull engagé en Formule 1 chez Racing Bulls, Isack Hadjar.

Marko, cependant, ne semble pas prêt à ajouter à la pression qui pèse déjà sur les épaules de Tsunoda.

"Nous devons lui apporter sécurité et soutien maintenant. Et c’est ce que nous ferons. Il n’est pas question de le menacer de perdre son baquet après chaque erreur. Sinon il ne sortira plus rien de bon de lui."

Tsunoda reconnaît qu’il se sent toujours pleinement soutenu par Red Bull.

"L’équipe fait tout ce qu’elle peut pour m’enlever de la pression."