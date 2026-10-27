Antonelli ne veut pas du numéro 1 s’il devient champion du monde

Kimi Antonelli pourrait entrer dans l’histoire de la Formule 1 dès le Grand Prix de Mexico en devenant le plus jeune champion du monde de la discipline. Mais malgré la perspective de décrocher son premier titre à seulement 20 ans, le pilote Mercedes n’envisage pas de modifier l’un des symboles de son identité en piste : son numéro 12. Contrairement à Max Verstappen et Lando Norris, qui ont choisi de porter le numéro 1 après leur sacre, l’Italien souhaite conserver son numéro fétiche, notamment associé à son admiration pour Ayrton Senna. Il réfléchit en revanche déjà à une manière beaucoup plus originale de célébrer son éventuel couronnement.

À l’approche du Grand Prix de Mexico, Kimi Antonelli se trouve dans une position particulièrement favorable pour décrocher son premier titre mondial de Formule 1. Deux points lui manquent seulement, indépendamment des résultats de George Russell ou Lewis Hamilton.

Le jeune pilote Mercedes, âgé de 20 ans, pourrait devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline dès ce week-end, un accomplissement qui viendrait couronner une saison marquée par son ascension au sommet du championnat.

Mais si le titre lui ouvrait la possibilité de porter le numéro 1 sur sa monoplace la saison prochaine, l’Italien ne semble pas intéressé par cette perspective. Antonelli a expliqué qu’il souhaitait continuer à utiliser son numéro, indépendamment du résultat du championnat.

"Je continuerai à courir avec mon numéro 12 !"

Pour l’instant, Antonelli préfère ne pas se projeter trop loin et insiste sur la nécessité de terminer le travail au Mexique.

"Je dois d’abord faire mon travail au Mexique. Mais je pense qu’une fois que j’aurai terminé, je continuerai à courir avec mon numéro 12 !"

Cette décision le distinguerait de Max Verstappen et de Lando Norris, qui ont tous deux choisi d’adopter le numéro 1 après leur premier sacre.

Le numéro 1 est traditionnellement réservé au champion du monde en titre, mais son utilisation n’est pas obligatoire depuis l’introduction des numéros permanents en Formule 1. Les pilotes peuvent ainsi conserver le numéro qui les accompagne habituellement tout au long de leur carrière, même après avoir remporté le championnat.

Le choix d’Antonelli n’est pas anodin. Grand admirateur d’Ayrton Senna depuis son enfance, le jeune Italien a notamment choisi le numéro 12 en hommage au triple champion du monde brésilien. Senna avait utilisé ce numéro lorsqu’il courait pour Lotus en 1985 et 1986, bien avant l’introduction du système actuel de numéros permanents.

Le numéro 12 possède donc une signification particulière pour Antonelli, qui souhaite continuer à l’associer à sa propre carrière.

En décidant de ne pas adopter le numéro 1, le pilote Mercedes suivrait également l’exemple d’un autre champion du monde emblématique de l’écurie : Lewis Hamilton. Le Britannique avait choisi de conserver son numéro 44 lors de ses dernières saisons de domination, plutôt que d’afficher le numéro 1 réservé au champion en titre.

Antonelli pourrait donc s’inscrire dans cette ligne, en privilégiant un numéro personnel auquel il est attaché plutôt que le symbole habituellement associé au titre mondial.

Une coloration de cheveux pour célébrer le titre ?

Si Antonelli ne souhaite pas modifier son numéro de course, il pourrait en revanche changer radicalement d’apparence en cas de sacre.

Le pilote Mercedes plaisante déjà sur une éventuelle célébration impliquant une nouvelle couleur de cheveux.

"Je me teindrai les cheveux après la victoire," a-t-il révélé.

"Je n’ai pas encore décidé comment, j’en parlerai avec mes parents, mais peut-être quelque chose avec deux couleurs, assez exotique."