Le ton de Max Verstappen a changé depuis l’arrivée de Mekies

Max Verstappen revient de la pause d’août apparemment revigoré, même s’il n’est plus un acteur central de la lutte pour le titre mondial 2025.

Le pilote Red Bull reprend la compétition comme ses 19 rivaux au Grand Prix des Pays-Bas, sa course à domicile, avec une Red Bull RB21 qui est toujours inférieure à la McLaren MCL39. Mais le Néerlandais pourrait bien profiter des difficiles conditions météo pluvieuses prévues pour les trois jours pour tenter de surprendre Lando Norris et Oscar Piastri.

Verstappen est en tout cas apparu détendu dans le paddock de Zandvoort.

"Qu’est-ce qui m’a manqué ? Pas les médias, c’était bien," a souri le quadruple champion à Zandvoort.

"Je n’ai même pas fait de courses ailleurs. J’ai juste eu des vacances et des réunions."

Interrogé sur le fait que de ne plus être dans la course au titre avait entamé sa motivation, le Néerlandais a insisté sur le fait qu’elle était intacte.

"Ce n’est pas si difficile, pour être honnête. Il y aura toujours un moment où ça n’arrivera pas. Vous ne pouvez pas tout gagner et malheureusement, c’est un peu le cas en ce moment. Mais ça n’a pas de sens que je sois frustré ou que je crie contre l’adversité, parce que c’est une perte d’énergie. Ce n’est pas ce que je fais."

"Cela aurait été plus difficile si j’avais su que je me battais pour le championnat et que je ne gagnerais rien ensuite. Je pense que nous devons simplement examiner la voiture et son fonctionnement, et voir comment nous pouvons progresser et nous améliorer. C’est ce que nous faisons actuellement."

Son ton est clairement plus détendu malgré les difficultés. A-t-il pu se rapprocher de son nouveau patron, Laurent Mekies, qui a été très occupé avant la pause avec ses débuts chez Red Bull Racing ? Son approche a-t-elle changé ? Après avoir été un simple observateur, s’est-il davantage investi dans son nouveau rôle ?

"Oui. Bien sûr, il est arrivé soudainement, puis il a eu deux semaines de courses, puis la pause. J’aime son approche. Et on dirait que tout le monde est très positif quant à l’ambiance au sein de l’équipe, d’ailleurs, quand je vois les gens circuler et quand on discute. Donc, oui, il faut juste maintenir cette dynamique."

"Mais ce n’est pas comme si, quand on nomme quelqu’un aux commandes, les choses pouvaient radicalement changer en deux semaines ou deux mois. Cela prend du temps."

Ce qui est clair c’est qu’au sein de Red Bull, le ton a changé depuis le limogeage de Christian Horner. Verstappen a toujours nié toute implication, mais Ralf Schumacher a déclaré : "Son ton a clairement changé depuis l’arrivée de Mekies."

"C’est positif, mais la pression de la performance demeure. La dernière course a été difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. Si d’autres courses comme celle-ci suivent, et que la course aux Pays-Bas est également décevante, la pression sur l’équipe va augmenter."

Le Dr Helmut Marko a confirmé que le nouveau directeur de l’équipe consolide encore son rôle. Mekies a d’ailleurs aussi officiellement pris la direction de Red Bull Technology.

"Il se familiarise avec l’équipe, se familiarise avec les structures et le personnel. À moyen terme, nous travaillons à la décentralisation. Chaque département aura son propre responsable, qui sera alors largement rattaché à Laurent."

La concentration des pouvoirs de Horner avait été évoquée comme un facteur majeur de sa disparition.

"Rob Gray dirige le projet de notre voiture sportive, la RB17, et Ben Hodgkinson dirige le département moteur. Ils ont reçu un peu plus de responsabilités. Cela permet à Mekies de se concentrer davantage sur l’équipe de course. Des progrès ont déjà été réalisés, car c’est tout simplement un excellent ingénieur."

Néanmoins, les questions sur l’avenir à long terme de Verstappen reviendront certainement à l’approche de la réglementation 2026.

"L’avenir de Verstappen sera à nouveau évoqué au cours du premier tiers de la saison prochaine," a prédit Schumacher.

"Il y a tellement de nouveaux éléments en jeu. On peut se brûler les doigts en prenant une décision trop tôt. C’était intelligent de sa part de rester."

Cet été, Verstappen a été aperçu à deux reprises sur leurs yachts de luxe respectifs avec Toto Wolff, pilote Mercedes, pressenti pour aligner le moteur le plus puissant en 2026.

Le patron de Mercedes a récemment prédit que les voitures de l’année prochaine pourraient atteindre 400 km/h avec le nouveau règlement. Verstappen a ri : "Eh bien, peut-être que le moteur de Toto pourra le faire…"