Alonso : Je serai le premier à dire ’stop’ si je ne suis plus assez rapide

À quatre mois de son 44e anniversaire, Fernando Alonso assure que le jour où il « ne sera plus rapide » ou « en difficulté », il sera le premier à le savoir et à le dire.

Mais en attendant, l’Espagnol « extrêmement compétitif » compte bien continuer à courir en Formule 1, même s’il est sujet à de petites blessures ces derniers temps, dont une nouvelle contractée en Chine (à lire ici).

Aligné sur la grille de départ de Formule 1 pour sa 22e saison après ses débuts en 2001, Alonso est le pilote le plus âgé du plateau, trois ans et demi de plus que Lewis Hamilton et près de six ans de plus que Nico Hülkenberg.

Pour mettre son âge – et son expérience – en perspective, Alonso s’est aligné sur la grille de l’Albert Park le 4 mars 2001, des jours, des mois, voire des années avant la naissance de certains des rookies de cette année.

Un mois après ses débuts, Oscar Piastri est arrivé au monde, suivi de Kimi Antonelli cinq ans et quatre mois plus tard. Liam Lawson, Jack Doohan, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto et Oliver Bearman sont également nés après les débuts d’Alonso.

Alors que les jeunes pousses, sauf Piastri, font leurs débuts, Alonso entame non seulement sa 22e saison, mais a déjà signé pour une 23e. Il pourrait même rester plus longtemps. Alors se sent-il âgé ou reconnaissant d’être encore là ?

"Probablement les deux !"

"C’est un privilège de continuer à courir et de faire ce que j’aime, piloter des voitures."

"J’ai eu la chance de courir et de connaître de nombreuses époques de ce sport, et je suis toujours là. Je me sens toujours compétitif, motivé et suffisamment frais pour voyager à travers le monde et piloter ces voitures. Plus important encore, je me sens toujours compétitif."

"Si un jour j’ai l’impression de ne pas être assez rapide ou d’avoir du mal à suivre le rythme, je serai le premier à dire que je n’y prends plus de plaisir. Je suis quelqu’un d’extrêmement compétitif. C’est le plus important pour moi."

"J’ai fait mes débuts en 2001. J’ai participé au tout premier Grand Prix de Chine ici en 2004, et maintenant, en 2025, je suis toujours là, et je suis aussi rapide qu’en 2004. C’est ce que je ressens."

"Ou plus rapide maintenant. C’est peut-être parce que nous disposons de meilleurs outils et que les pilotes ont plus de possibilités de s’améliorer et de corriger certaines faiblesses de leur carrière. Mais oui, je me sens privilégié d’être toujours là."