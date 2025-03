Encore une blessure : la santé d’Alonso pose question

La santé de Fernando Alonso pose une nouvelle fois question.

Alors qu’il approche de son 44e anniversaire en juillet, l’Espagnol a révélé en ce début de semaine qu’il avait à nouveau couru avec une blessure, cette fois-ci un possible pincement de nerfs au niveau du cou.

Le pilote Aston Martin F1 a abandonné très tôt dimanche lors du Grand Prix de Chine, ce qui lui a probablement évité des douleurs. Son AMR25 a subi une surchauffe de ses freins dès le début de course.

L’an dernier, il souffrait déjà du dos et d’un problème à l’épaule, aggravé par la surface bosselée au Brésil.

"Eh bien, on prend un comprimé contre la douleur et on repart," avait-il réagi.

Mais une 2e blessure en quelques Grands Prix et alors qu’on en est au début de saison, n’est-ce pas inquiétant pour sa santé ?

"Je vais bien. Je portais une protection cervicale parce que j’avais un nerf pincé ou quelque chose comme ça ces derniers jours."

"Mais au final, ça n’a pas beaucoup aidé, car je n’ai pas fait beaucoup de tours."

Alonso est revenu sur la cause de son abandon.

"Nous avons eu un problème de freins. Les freins arrière étaient très chauds dès le premier tour et, dans le dernier avant l’abandon, j’ai freiné à fond dans le virage 1 et la pédale est allée au fond, sans aucune puissance de freinage. Heureusement, c’est un long virage et on ralentit progressivement grâce aux vitesses et au frein moteur."

"Si cela s’était produit dans la zone de freinage du virage 14, j’aurais cartonné cinq ou six voitures. D’une certaine manière, nous avons eu de la chance de ne pas avoir d’accident."

"Maintenant, il faut comprendre ce qui s’est passé et la prochaine étape sera un triplé de courses. Cela fait déjà deux abandons pour moi. J’espère pouvoir voir le drapeau à damier pour la première fois cette année et que nous pourrons renverser la situation au Japon."