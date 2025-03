Wolff est réaliste et assure que Mercedes F1 ’n’est pas dans la course au titre’

Toto Wolff a été agréablement surpris par les performances de Mercedes F1 lors du Grand Prix de Chine. Le directeur de l’équipe de Brackley explique qu’il pensait voir ses voitures plus loin des McLaren en rythme de course.

"La McLaren avait peut-être deux dixièmes de seconde d’avance sur nous en mode course" a déclaré Wolff. "Et compte tenu du fait que notre voiture n’a pas fonctionné du tout vendredi, c’est un bon pas en avant. Vous pouvez gagner deux dixièmes, voire trois dixièmes. A Melbourne, c’était trop."

Mais Wolff veut réussir à trouver une constance derrière McLaren : "Nous ne devrions pas osciller entre l’euphorie et la frustration, mais plutôt créer une base solide après quelques courses et dire ’c’est l’état actuel des choses’."

Cependant, Wolff ne s’attend pas à voir Mercedes jouer le titre si les choses restent en l’état : "Je ne dirais pas que nous sommes vraiment dans la course au titre pour l’instant. Si vous regardez Oscar Piastri, c’est bien sûr un peu plus facile de rouler devant et de gérer les pneus."

"Mais nous ne sommes pas loin derrière. Nous étions la deuxième équipe la plus forte aujourd’hui, et c’est un bon résultat pour nous. Je pense que nous voyons que les pneus avant sont un peu sensibles et qu’il faut les manipuler avec précaution - c’est un peu différent mais c’est la même chose pour tout le monde."

"La course montre que le pneu dur était solide comme un roc et robuste, un pneu de course qui pouvait faire les trois quarts de la course. Nous apprenons donc course après course, test après test, et ceux qui apprendront le plus vite à exploiter les pneus sortiront vainqueurs."

Si Mercedes a progressé depuis l’an dernier et surtout depuis 2023, l’Autrichien attend davantage de son team : "La base de notre voiture est stable. Si nous modifions un élément mécanique, un aileron ou l’aérodynamique, ils réagissent comme nous le souhaitons."

"Mais nous devons rester réalistes : nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Nous ne serons pas satisfaits tant que nous ne gagnerons pas à nouveau des courses et que nous ne nous battrons pas pour les championnats. Mais le succès n’est pas garanti, il faut travailler pour l’obtenir. Et c’est l’aventure passionnante qui nous attend."