La Formule 1 a de quoi envisager une 2e course en Chine selon Wolff

La Formule 1 pourrait organiser un deuxième Grand Prix en Chine, selon Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

Il apparaît qu’après le double programme d’ouverture Australie-Shanghai, Wolff a choisi de ne pas participer au long voyage au Japon, le premier Grand Prix d’une série de trois courses.

"Bradley Lord est le représentant de l’équipe ; il me remplacera. Et il parle plus prudemment que moi comme vous le savez !"

"C’est une coïncidence si je rate encore le Japon. Ce n’est pas le décalage horaire qui me fait fuir le pays !"

L’Autrichien avait manqué le Japon en 2023 et devait le manquer aussi en 2024, avant de changer ses plans à la dernière minute. Il a manqué quelques autres courses ces dernières années et cela va continuer, compte tenu du calendrier chargé de la discipline, qui compte actuellement 24 Grands Prix.

Mais Wolff pense que la F1 pourrait organiser une deuxième course en Chine.

"J’étais sur la grille et j’ai vu les tribunes bondées le long de la ligne droite principale et dans le premier virage."

"Leur connaissance de la Formule 1 est également impressionnante. Pourrait-il y avoir une deuxième course ? Je me dis : ’Pourquoi pas ?’ C’est l’une des plus grandes économies du monde."

"Donc, oui, si nous parvenons à maintenir un enthousiasme élevé."

L’unique pilote chinois de F1, Guanyu Zhou, est désormais pilote de réserve chez Ferrari après avoir perdu son baquet chez Sauber, mais il est bien présent dans la liste des possibles candidats de Cadillac F1 pour 2026.

Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac F1, est en effet le manager du jeune homme de 25 ans.

"J’attendrai avec impatience la moindre opportunité," a déclaré Zhou lors du Grand Prix de Chine à Shanghai. "Et je suis très heureux, bien sûr, que Graeme soit le directeur de l’équipe Cadillac, mais cela ne signifie rien d’autre."

"Ce qui m’aide c’est qu’il me connait et donc mon CV sera considéré. En fin de compte, la décision sera prise par plusieurs personnes."