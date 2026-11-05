Alonso espère enfin concrétiser les progrès d’Aston Martin F1 au Brésil

Fernando Alonso retrouve ce week-end un circuit qui occupe une place particulière dans sa carrière, celui d’Interlagos, où il a décroché ses deux titres mondiaux et signé neuf podiums en Formule 1. Mais au-delà des souvenirs, le pilote Aston Martin espère surtout confirmer les progrès affichés par son équipe lors des dernières manches de la saison 2026. Après un Grand Prix du Mexique encourageant sur le plan des performances mais gâché par des problèmes de fiabilité, l’Espagnol estime qu’une place aux portes du top 10 constituerait déjà un résultat compétitif au Brésil, avec l’espoir de saisir la moindre occasion de marquer des points.

Le Grand Prix du Brésil possède une signification particulière pour Fernando Alonso. C’est à Interlagos que l’Espagnol a été sacré champion du monde en 2005 et en 2006, deux moments majeurs d’une carrière qui l’a également vu monter à neuf reprises sur le podium du circuit de São Paulo.

Un tracé auquel le double champion du monde reste profondément attaché, notamment pour les courses souvent animées qu’il propose et les nombreuses opportunités de dépassement ou de retournement de situation.

Cette année, le rendez-vous brésilien présentera toutefois une différence notable par rapport aux éditions précédentes : après plusieurs saisons organisées au format Sprint, le Grand Prix retrouve un programme traditionnel.

Une évolution qui pourrait permettre à Aston Martin de disposer de davantage de temps pour comprendre sa monoplace et optimiser ses réglages.

Interrogé sur ses souvenirs d’Interlagos, Alonso a confirmé que le circuit brésilien occupait toujours une place particulière à ses yeux.

"Oui, c’est le cas. J’ai évidemment de bons souvenirs ici et, oui, ce circuit nous réserve toujours de l’action le dimanche", a déclaré le pilote Aston Martin.

"Avec ce tracé, nous avions l’habitude de disputer des courses Sprint et d’avoir le format Sprint ces dernières années, mais ce n’est pas le cas cette année, donc les sensations seront un peu différentes. Nous aurons davantage de temps pour rouler et régler la voiture, alors voyons ce que nous pourrons faire."

Pour Aston Martin, qui cherche encore à exploiter pleinement les performances de sa monoplace, ce temps de préparation supplémentaire pourrait se révéler précieux. Si les résultats de l’écurie britannique restent éloignés de ses ambitions initiales, Alonso constate une amélioration sensible de sa compétitivité depuis plusieurs Grands Prix.

"Oui, je dois dire que nous sommes plus compétitifs ces derniers temps. Je pense que c’est probablement le cas depuis la Malaisie. La Malaisie avait été un très bon week-end, Singapour un peu plus difficile, mais nous étions tout de même un peu mieux que durant la première partie de l’année, c’est certain."

"Austin a été un week-end très solide du début à la fin. Même avec une voiture endommagée pendant la course, nous restions compétitifs."

Cette amélioration s’est poursuivie au Mexique...

"Au Mexique, je pense que nous avons eu une bonne surprise en matière de performances, mais la fiabilité n’a pas été suffisante au Mexique."

L’Espagnol espère désormais que les difficultés rencontrées lors de cette dernière manche pourront être corrigées avant le Grand Prix du Brésil. Alonso estime qu’Interlagos pourrait offrir des conditions plus favorables à Aston Martin que celles rencontrées au Mexique.

"J’espère que nous aurons réglé les problèmes ici. C’est un circuit moins exigeant, évidemment, notamment en ce qui concerne l’altitude et ce genre de choses."

"Donc oui, si nous conservons cette tendance, cette dynamique au niveau du châssis et des performances dans les virages, j’espère que nous pourrons connaître un week-end compétitif et, surtout, terminer la course dimanche."

Interrogé sur ce qu’il considérerait comme un week-end réussi au Brésil, Alonso a livré une estimation particulièrement mesurée des performances actuelles d’Aston Martin.

"Je pense qu’à ce stade de l’année, lorsque les voitures sont relativement stables en matière de performances et d’évolutions, être autour de la 12e, 13e ou 14e place, c’est plus ou moins ce qui constitue un week-end compétitif pour nous."

"Et si vous évoluez autour de ces positions en course et que vous partez de ces positions, je pense que les points sont possibles, parce que nous l’avons également vu au Mexique la semaine dernière."

"Je pense que Rio Hirakawa était plus ou moins à notre niveau, voire derrière nous en matière de rythme pendant tout le week-end, et pourtant, on peut quand même marquer des points lorsque l’on évolue dans ces positions."

"C’est comme cela que nous devons marquer des points cette année, en étant au bon endroit au bon moment. Et pour y parvenir, il faut toujours être, vous savez, proche de la tête du milieu de peloton si l’on veut atteindre cet objectif."