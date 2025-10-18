Quelles sont les ’répercussions’ décidées par McLaren F1 contre Norris ?

Jenson Button a évoqué les répercussions potentielles auxquelles Lando Norris pourrait être confronté après la sanction secrète infligée par McLaren F1 après Singapour. Jeudi, Norris et Oscar Piastri ont tous deux révélé que le Britannique ferait l’objet de "répercussions" pour la touchette à Marina Bay en début de course.

Cependant, les sanctions et leurs répercussions n’ont pas été révélées, Norris et Piastri restant évasifs lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet. Le champion du monde de Formule 1 2009 estime que les sanctions infligées à Norris pourraient inclure le fait de devoir jouer les seconds rôles derrière Piastri en matière de stratégie de ravitaillement.

"Je veux dire, le propriétaire ou le directeur de votre écurie vous répète sans cesse qu’il ne faut surtout pas percuter votre coéquipier" a expliqué Button sur Sky Sports F1. "Mais normalement, on se contente d’une réprimande et on passe à la course suivante."

"Ce n’est pas comme s’ils se battaient pour la 10e et la 11e place, ils se battent pour le championnat du monde, et c’est peut-être la seule occasion pour ces deux pilotes de remporter ou de se battre pour le championnat du monde."

"Il faut donc leur donner toutes les chances possibles, et peut-être qu’Oscar aura le droit de choisir le moment du premier arrêt au stand, en termes de voiture qui s’arrête en premier, car nous avons vu que c’était possible, et c’est probablement pour cela qu’ils ne veulent pas nous dire ce que c’est."

Il en effet très probable que Piastri possède désormais la priorité pour certaines décisions, qu’il s’agisse des stands ou de la sortie en qualifications. Il faudra étudier l’avantage donné sur l’aide à l’aspiration en qualifications, car cela pourrait se matérialiser par l’absence d’alternance entre les avantages donnés à l’un et à l’autre.

Martin Brundle rejoint cette hypothèse et estime que Piastri pourrait également tirer profit des qualifications, en utilisant l’aspiration lorsque cela est nécessaire : "Il est clair que quoi qu’ils décident de faire, cela restera interne à l’équipe et n’aura aucune incidence sur leurs adversaires, mais c’est tout de même un peu étrange."

"Je pense que ce que McLaren fait pour le sport est très bien, ils peuvent courir du départ à l’arrivée avec une seule condition ’ne vous percutez pas’, et il y aura évidemment des conséquences. Maintenant, si Piastri n’avait pas été à ses côtés, l’équipe aurait applaudi Lando dans les premiers virages. Il a brillamment piloté, mais il a touché son équipier."

"Si nous étions dans une course de développement, je pense que ce serait Oscar qui obtiendrait les nouvelles pièces en premier, ou s’il s’agissait d’un sillage en qualification, Oscar aurait la priorité sur ce point et ce genre de choses au sein de l’équipe, car cela ne donne aucun avantage aux autres équipes."