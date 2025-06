Charles Leclerc espère ’ne plus avoir besoin de chance’ pour signer des podiums

Charles Leclerc est satisfait des progrès de Ferrari lors des dernières courses, malgré des résultats qui ne sont pas encore à la hauteur des objectifs initiaux de l’équipe. Le pilote de la Scuderia reconnait qu’il a fallu un élément de chance pour aller chercher le podium en Espagne.

"Je pense que le triplé de courses a été positif car nous avons maximisé le potentiel de la voiture. On a maintenant besoin d’évolutions pour être en meilleure position. On a eu de la chance à Barcelone, on était en position pour récupérer le podium mais on a eu de la chance et j’espère que bientôt, on n’en aura plus besoin" a déclaré Leclerc.

Tout comme Hamilton (à lire ici), il a lui aussi refusé de dire quels problèmes techniques ont ralenti Ferrari en course à Barcelone.

"Nous avons dû composer avec cela, mais au moins le premier relais a été très positif. C’est tout ce que je peux dire."

Les nouvelles pièces devraient aider, mais le Monégasque ne met pas la pression sur son équipe : "Je ne sais pas quand les évolutions arriveront, tout le monde fait le maximum pour qu’elles arrivent le plus tôt possible. Mais il y a évidemment beaucoup de travail pour apporter ces évolutions le plus tôt possible."

Réagissant aux rumeurs de licenciement de Frédéric Vasseur, son directeur, Leclerc admet que la pression est élevée chez Ferrari, mais il réitère sa confiance en son mentor : "Ce n’est pas une position facile mais nous sommes chanceux d’être en rouge. Je suis heureux de travailler avec Fred et avec Lewis."

"C’est impressionnant de voir comment Lewis parvient à tout gérer, tout en restant totalement concentré sur la course. C’est un exemple à suivre."

"Et le mieux que nous puissions faire est de gérer les choses sous notre contrôle, et c’est la performance en piste. Nous partageons un objectif commun : renouer avec la victoire et nous travaillons dur pour y parvenir. Fred fait partie de l’équipe, on a une bonne relation, j’ai confiance en Fred, et j’ai hâte d’être en piste pour arrêter de parler de ces choses-là et pouvoir piloter."

Place donc à Montréal !

"Montréal est une ville que j’aime beaucoup et que je connais bien maintenant, car j’y ai passé pas mal de temps ces dernières années. J’aime amener mes amis et ma famille à la course pour passer du temps ensemble quand j’en ai l’occasion. Cette année, nous avons visité Mont-Tremblant pour la première fois, c’était fantastique et j’ai beaucoup aimé. Même Leo (son chien) était content !"

Leclerc estime que la Scuderia peut bien faire ici.

"Ferrari pourrait se rapprocher de McLaren en termes de performances, car notre voiture est performante sur les vibreurs, même si, sur le papier, une victoire semble difficile, donc un podium est un objectif réaliste."