Albon rejette ses saisons précédentes difficiles sur ses monoplaces

Alex Albon a réussi un très bon début de saison avec 20 points inscrits sur les 20 de Williams F1. Le pilote thaïlandais signe son meilleur début de saison avec l’équipe de Grove, et il tient à rappeler qu’il n’était pas responsable des difficultés subies entre 2022 et 2023, et qu’il avait toujours été performant.

"Je veux être réaliste, je pense que j’ai toujours été régulier - si je suis totalement honnête et peut-être égoïste à ce sujet" a déclaré Albon. "Je pense que notre voiture a toujours été assez performante et j’ai toujours eu l’impression que mes performances étaient constantes depuis que j’ai rejoint Williams. Le fait que nous ayons une voiture régulière tous les week-ends me permet de réaliser des performances régulières. C’est ce que je ressens."

Albon reconnait que la décision de se concentrer entièrement sur 2026 est un peu plus frustrante après ce bon début de saison, car cela contraindra les FW47 à se faire rattraper par leurs concurrentes.

"Nous devons être réalistes. Nous ne savons pas ce que tout le monde fait en termes de priorité pour l’année prochaine. Nous avons pris un bon départ, ce qui change un peu la dynamique de ce que nous voulons faire cette saison, ou de ce que nous voulons sacrifier la saison prochaine."

Cependant, le Thaïlandais comprend les enjeux de cela : "Nous voulons faire un grand pas en avant pour l’année prochaine. C’est maintenant qu’il faut marquer des points, vraiment. Avec un bon départ, nous devons marquer des points tous les week-ends. Nous ne savons pas quand la prochaine équipe du milieu de terrain apportera une amélioration et, quand elle le fera, cela pourrait être notre passage."

Selon lui, le développement initial de la FW47, qui arrive dans ce début de saison, permet à Williams de prendre de l’avance sur les équipes qui étaient leur rivales initiales.

"Beaucoup d’équipes n’ont pas encore apporté d’améliorations depuis le début de l’année, et nous en profitons. En raison de l’étroitesse des groupes lors des premières courses, lorsque vous démarrez avec une bonne voiture dans la première course, vous pouvez la conserver pendant quelques courses, ce qui explique pourquoi c’est si important."