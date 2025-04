Personne aux USA ’ne savait ce qu’était’ la F1 quand Speed y courait

Scott Speed est encore un des trois derniers Américains à avoir atteint la F1, puisqu’il a roulé en 2006 et 2007 pour Toro Rosso. Exilé depuis en NASCAR et en Rallycross, il a toutefois repris le volant d’une Formule 1 lors d’un run au Brésil avec une Red Bull RB7 de 2011 aux couleurs de Racing Bulls. Il est impressionné de voir la popularité grandissante de la catégorie reine.

"J’aime que tant de gens ici sachent ce que c’est" explique Speed à Racer. "Quand je l’ai fait, c’était tellement inconnu. Lorsque je suis revenu aux États-Unis, après avoir couru en F1, à la NASCAR, personne ne savait vraiment. C’était en fait très agréable, parce que j’aime l’anonymat d’un nouveau départ. Mais personne ne savait qui j’étais."

Mais malgré la percée de la F1, la NASCAR reste privilégiée par les jeunes pilotes : "Je pense que la réalité de la situation est que si vous êtes un jeune enfant de 14 ou 15 ans, que vous sortez du karting et que vous voulez faire carrière dans la course automobile, votre meilleure chance est de participer à des courses de stock-cars en Amérique."

"C’est ce que nous avons fait avec des enfants comme Connor Zilisch, et la voie est bien tracée. En fait, si vous avez du talent et que vous êtes motivé, vous n’avez pas besoin de dizaines de millions de dollars pour réussir en NASCAR."

Malgré tout, Speed est convaincu que les pilotes américains ont aussi la possibilité, s’ils ont du talent, d’atteindre la Formule 1. La NASCAR est une voie plus facile et plus populaire, mais tout est possible pour les pilotes.

"Je crois fermement que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire - et si vous voulez vraiment arriver en Formule 1, vous trouverez un moyen. J’y crois vraiment. Je déteste quand les gens disent que quelque chose n’est pas possible, surtout quand je sais que j’ai réussi avec littéralement zéro dollar américain dans ma carrière de pilote."

"Je sais que c’est possible. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez y arriver. C’est juste beaucoup plus facile d’opter pour le stock-car. Les courses de stock-cars sont encore plus importantes que la Formule 1 ici. La barrière à l’entrée est tellement élevée, et ici en Amérique, elle n’a toujours pas le même poids que les courses de stock-cars."

L’Américain pense aussi que les jeunes pilotes sont soumis à une pression populaire bien plus violente qu’à son époque : "Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir grandi à une époque où la F1 n’avait pas de réseaux sociaux. Je tiens tellement à ma vie privée. C’est un défi incroyablement grand pour ces gars-là, et je pense qu’il n’est pas apprécié à sa juste valeur."

"C’est un véritable défi que d’avoir accès à autant de personnes, et le manque de confidentialité qui en découle, ainsi que l’ouverture et la gestion du jugement sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de défis différents auxquels les gars sont confrontés aujourd’hui et que nous n’avions pas à relever, alors oui, je suis content de ne pas avoir eu à le faire."

"Une immense gratitude" pour sa carrière

Speed a pu voir l’amour des Brésiliens pour la Formule 1 lors du show dans les rues de Curitiba, où 100 000 personnes se sont déplacées. Au volant d’une monoplace championne du monde, il s’est rappelé de ce qu’est le pinacle de la monoplace.

"La particularité du Showrun au Brésil est que les fans brésiliens de course automobile sont incroyablement passionnés. J’avais un peu oublié ce que cela représentait. 100 000 personnes sont venues voir des voitures rouler sur la route. C’est assez spécial."

"Cela m’a rappelé beaucoup de souvenirs. Il est évident qu’une voiture de Formule 1 est très différente d’une voiture de stock-car ou d’une voiture de rallycross, et c’était donc cool de se rappeler à quel point c’était différent à tous points de vue."

"Non seulement d’être physiquement dans la voiture, mais aussi d’être dans cet environnement. J’ai ressenti un immense sentiment de gratitude pour cette carrière extraordinaire et pour la chance que j’ai eue de pouvoir découvrir toutes ces différentes cultures de course."

"Une voiture de Formule 1 est plutôt un scalpel, tandis que les stock-cars et les voitures de rallycross sont plutôt des tronçonneuses. Les sensations à l’intérieur, la liberté de mouvement et l’étroitesse de la voiture sont très différentes."

"J’ai pu faire un test au préalable pour me familiariser avec la voiture, les commandes, l’accélération et le freinage. Je pense, honnêtement, que si c’était la même voiture que celle que j’ai conduite, cela n’aurait pas fait une grande différence - c’était toujours le V8, le même type de commandes, mais c’était très F1."

Il note toutefois que sa popularité personnelle a aussi progressé avec la série Drive to Survive, qui a mis la F1 au premier plan outre-Atlantique, et a fait ressortir son nom : "Depuis la diffusion de la série sur Netflix, beaucoup plus de gens sont au courant."

"C’est cool pour moi, parce qu’au bout du compte, ce sera toujours mon plus grand accomplissement dans le monde de la course automobile. Je suis allé en Europe en tant qu’Américain, j’ai gagné des championnats et je me suis frayé un chemin dans une équipe de Formule 1 contre les meilleurs pilotes Red Bull Junior du monde."

"Pour moi, ce sera toujours l’apogée de ma carrière de pilote automobile, et de loin. C’est donc une bonne chose que les gens de mon pays commencent à comprendre ce que cela signifie, à quel point la Formule 1 est cool et importante. Cela fait du bien, comme s’il y avait une certaine relativité entre les gens."