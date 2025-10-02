Pourquoi les pilotes de F1 hésitent à utiliser le gilet rafraichissant en course

La FIA a déclenché pour la première fois le protocole de fortes chaleurs, qui avait été mis en place après que les pilotes avaient terminé le GP du Qatar au bord de l’épuisement, voire du malaise. Avec 31 degrés attendus pendant la course, et une forte humidité, les pilotes pourront embarquer un système refroidissant.

La solution consiste en un gilet rafraîchissant qui fonctionne par des tubes permettant de rafraîchir l’avant et l’arrière. S’ils ne le font pas et décident de rouler dans les conditions telles qu’elles sont dimanche sans se rafraîchir, ils devront embarquer un lest pour compenser le poids porté par ceux qui l’utilisent.

"Nous avons déjà utilisé le gilet de refroidissement pour pilote à plusieurs reprises cette saison lors des courses chaudes" rappelle George Russell. "Mais évidemment, c’est la première fois qu’il devient obligatoire, ce que je pense être une bonne chose."

"Tout le monde ne trouve pas ce haut confortable, mais certains le trouvent plus confortable que d’autres. Et bien sûr, avec le temps, vous pourrez l’ajuster selon vos propres préférences. Mais le concept est bon."

"Quand vous courez dans 90 % d’humidité et que les cockpits montent jusqu’à 60 degrés, c’est un peu un sauna dans la voiture. Donc je pense que nous sommes tous favorables à cette initiative."

Et le pilote Mercedes d’expliquer en quoi ce dispositif est peu confortable : "Je ne peux pas parler pour les autres pilotes. Je pense que c’est juste à cause des tubes qui relient l’arrière à l’avant du gilet, et ils doivent passer autour de vos côtes."

"Et quand vous passez dans des virages à haute vitesse avec les forces G, vous ressentez ces tubes sur les côtés de vos côtes. Donc c’était clairement un problème pour moi au début. Ils ont apporté quelques modifications – cela a été amélioré."

"Mais comme je l’ai dit, vous avez toujours ces tubes autour des côtes, ce qui n’est pas l’endroit idéal. Il n’y a pas beaucoup de virages à haute vitesse ici à Singapour, ni de fortes forces latérales, donc je ne pense pas que ce sera un gros problème ici."

Charles Leclerc s’était préparé à la chaleur et à l’humidité, et cette nouvelle précision réglementaire ne change rien à son approche : "Je n’ai pas changé ma préparation physique pour ce week-end."

"De mon côté, je fais des choses un peu plus spécifiques pour Singapour, mais mon objectif est d’être aussi en forme que possible de la première à la dernière course. Ce n’est pas comme si je commençais à m’entraîner davantage pour Singapour ; je m’entraîne aussi dur que possible toute la saison."

"Peut-être qu’on fait quelques séances de sauna avant Singapour, ce qui aide à l’acclimatation à la chaleur. La seule chose qui change avec l’annonce de la FIA, c’est que nous avons maintenant le choix d’utiliser le gilet de refroidissement, ce que nous allons considérer pendant les essais libres au cas où il ferait vraiment trop chaud dans la voiture."

"Je ne m’attends pas à ce que ce week-end soit plus difficile que l’an dernier, et l’an dernier était déjà très chaud et très éprouvant, mais c’était faisable. C’est quelque chose que je garderai à l’esprit, c’est sûr."

Alex Albon apprécie le fait que ce gilet ne soit pas pénalisant, et qu’il soit possible de l’utiliser de manière encadrée : "Je pense que c’est bien d’avoir au moins le choix d’utiliser ou non ce gilet de refroidissement."

"Différentes équipes ont des solutions différentes, et même au sein du gilet lui-même, il y a plusieurs façons de le faire fonctionner. Je ne vois pas cela comme quelque chose de négatif, je pense que c’est sûr."

"C’est une bonne chose, une avancée supplémentaire pour rendre les pilotes plus à l’aise. Il est probable que je l’utilise ce week-end. Chez Williams, nous avons commencé à l’utiliser tôt l’année dernière, en testant, donc je pense que nous avons une bonne compréhension de comment le rendre efficace, fonctionnel et confortable."

"Concernant la préparation, ce n’est pas comme si je prenais le gilet de refroidissement avec moi dans le sauna, je me prépare normalement. Je travaille un peu plus peut-être que d’autres pilotes là-dessus car je ressens beaucoup la chaleur."

Lewis Hamilton ne sait pas encore s’il le choisira en course, mais il va rouler avec demain : "Je pense que je vais l’essayer. L’an dernier, j’ai vraiment eu du mal avec la chaleur ici, mais je ne suis pas encore sûr, car la veste est assez inconfortable et me pince le dos. On verra comment ça se passe pendant les essais libres, puis je déciderai."