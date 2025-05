Sauber F1 : des progrès ’en rythme et en équilibre’ grâce aux évolutions

Gabriel Bortoleto a encore battu son équipier pour être le meilleur pilote Sauber F1 sur la grille de départ du Grand Prix d’Espagne. Le Brésilien se félicite avec une 12e place sur la grille qui pourrait lui permettre de marquer des points en course.

"Je suis heureux, c’était la meilleure qualification de l’année pour moi. On a fait tout ce qu’on pouvait faire, mon dernier tour était très correct et je suis heureux de finir deuxième comme ça, sans faire d’erreur. La séance a été propre et je suis heureux de ce qu’on a fait avec l’équipe, et les évolutions ont permis de faire un bon pas en avant" a déclaré Bortoleto.

"C’est proche, la course demain demandera de la gestion et de faire durer les pneus. La dégradation sera élevée, on verra ce qu’on pourra faire car c’est un mystère pour tout le monde, de savoir qui arrivera à faire durer les pneus le plus longtemps."

Nico Hülkenberg a commis une erreur qui l’a empêché d’atteindre la Q2 et il ne cachait pas sa frustration : "C’est dommage, je suis frustré et ennuyé car la Q2 était possible. J’ai perdu deux dixièmes dans le dernier secteur qui était jusque-là celui où j’étais le plus rapide. J’ai sous-viré au pire moment et j’ai raté la Q2 à ce moment-là."

L’Allemand confirme en revanche que les évolutions de Sauber sont positives : "Il y a du positif, je l’ai vu très vite dès les premiers tours que ça faisait la différence en matière de performance et d’équilibre, et c’est très positif."