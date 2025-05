Albon craint des tactiques anti-sportives avec les deux arrêts à Monaco

Alexander Albon s’attend à ce que la nouvelle réglementation de la Formule 1 pour le Grand Prix de Monaco incite davantage d’écuries à tenter de ralentir leurs rivaux de manière tactique.

Les dépassements sont si difficiles sur l’étroit circuit de Monaco que les pilotes peuvent facilement tourner à un rythme bien inférieur à celui de la course sans être freinés par leurs rivaux.

Une équipe pourrait en tirer profit ce week-end, la F1 ayant introduit une règle spéciale obligeant chaque pilote à changer deux fois de pneus lors du Grand Prix de dimanche. Pendant que le pilote de tête tourne à un rythme normal, le deuxième pilote pourrait être invité à ralentir, créant ainsi un espace pour que la première voiture puisse s’arrêter aux stands.

Albon a souligné que Haas avait utilisé une tactique similaire lors du Grand Prix d’Arabie saoudite l’an dernier. Il était entré en collision avec Kevin Magnussen, qui tournait lentement pour permettre à son coéquipier Nico Hülkenberg de prendre l’avantage.

"Au milieu du peloton, tout est une question d’entraide entre coéquipiers. Un bon exemple serait celui de Djeddah l’an dernier avec Haas, où Kevin a organisé une course où il a pratiquement tourné au ralenti et a laissé Nico s’arrêter gratuitement."

"Sur un circuit comme celui-ci, avec deux arrêts, c’est tout à fait possible. On ne veut pas d’une course comme celle-là."

"Cela ne veut pas dire que je pense que c’est une mauvaise idée de faire deux arrêts. Je pense qu’il faut essayer quelque chose, mais cela ne changera peut-être pas vraiment le style de course."

Un autre scénario possible pourrait voir plusieurs pilotes s’arrêter à la fin du premier tour pour effectuer leur premier arrêt obligatoire le plus rapidement possible.

"Évidemment, nous faisons cela pour changer les choses, et le problème, c’est que cela ne change rien et que cela crée une situation dès le premier tour où tout le monde rentre aux stands et essaie de prendre un peu de place pour utiliser les deuxième, troisième, quatrième, cinquième tours – peu importe – pour attaquer."

"Qui sait ? Le plus important, si l’on parle à l’équipe, et à tous les stratèges, c’est que nous ne savons pas vraiment comment cela va se passer."