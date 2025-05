Albon admet que Williams F1 a fait des erreurs ’d’exécution’ à Miami

Alex Albon a terminé quatrième du Sprint à Miami avant d’être disqualifié, puis cinquième en course. Le pilote Williams F1 admet qu’afficher un tel niveau, à hauteur des Mercedes notamment, était une surprise, mais il est sceptique quant aux possibilités d’y parvenir de nouveau prochainement.

"Nous comprenons pourquoi, c’est le circuit car plusieurs virages nous convenaient particulièrement. Pour les prochaines courses, on n’aura pas de circuits avec les mêmes transitions qu’à Miami, ce sont des circuits à l’ancienne et plus bosselés, et l’on continue à aller sur des circuits variés donc on verra" a déclaré Albon.

Le pilote thaïlandais ne s’inquiète pas de la petite incompréhension avec Carlos Sainz en Floride, et il pense que l’équipe apprend juste à gérer ses pilotes au même niveau, ce qui n’a pas été fait à Miami : "On est dans une position avec deux pilotes qui ont une position similaire en piste, ça n’a pas toujours été le cas et l’on doit prendre cela en compte dans l’exécution."

"De mon côté, le week-end a été bon, je ne pense pas que l’on aurait pu faire mieux que la cinquième place. Pour Carlos, il y avait quelques choses à réussir pour faire le meilleur résultat, mais nous voulons sécuriser la cinquième place. Nous avons été plutôt bons sur ce sujet mais ça n’a pas été le cas à Miami."

"J’aimerais que l’équipe soit capable" de développer deux voitures

Carlos Sainz reconnait qu’il était frustré quand il s’est agacé à la radio lors de la dernière course, et il est satisfait de la réponse apportée par son équipe : "J’étais frustré car le week-end a été frustrant, nous étions assez rapides pour finir dans le top 5 avec les deux voitures."

"J’ai fait une belle qualification, et je faisais une belle course avant d’avoir des dégâts et de perdre du temps. Pour les communications radio, on doit être plus clair, il y a eu une incompréhension à cause des canaux radios, ça a été une controverse sur le moment mais on a tout clarifié et on va faire en sorte que ça n’arrive plus."

Ayant passé quatre ans chez Ferrari, Sainz apprécie la région : "On est qu’à une heure d’où je vivais, à Sassuolo, j’ai passé beaucoup de temps en Emilie-Romagne et je me sentais aimé des tifosi donc c’est comme une deuxième maison pour moi."

Quand Sainz a dit que Williams pourrait jouer des podiums cette année, son équipe lui a répondu qu’elle se concentrait sur 2026. L’Espagnol se satisfait de cette réponse mais demande quand même du mieux : "Sur le court terme oui, sur le long terme j’ai déjà dit à James que j’aimerais que l’équipe soit capable de faire les deux en même temps."

"C’est ce que font les top teams cette année par exemple. Nous n’y sommes pas encore, on a décidé de se concentrer à fond sur 2026 pour accélérer la transformation de Williams et je soutiens cela à fond, même si à court terme j’aurais aimé développer cette voiture car nous avons pu nous battre avec Mercedes à Miami."