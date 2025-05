‘Je suis content d’être où je suis’ : Ocon analyse les psychodrames d’Alpine F1

Ce week-end, à Imola, plusieurs équipes disputeront leur Grand Prix à domicile : Ferrari bien sûr, Racing Bulls ensuite mais aussi… Haas F1.

Car il ne faut pas l’oublier, le département technique de l’équipe américaine est basé à Maranello, à côté des infrastructures de la grande sœur Ferrari. Tout sauf un hasard, bien sûr.

En posant ses bagages à Imola, Esteban Ocon a-t-il le sentiment de disputer son 2e Grand Prix à domicile de la saison pour Haas F1, après celui à Miami ?

« Un petit peu bien sûr. Nous préparons tellement de choses pendant la saison dans le simulateur et évidemment dans la partie de l’équipe à Maranello. »

« Nous y étions mardi, j’étais à la soufflerie à Maranello, donc d’une certaine manière c’est un peu une partie de l’équipe, l’ADN italien, ce qui est très agréable. »

« J’ai pu passer quelques jours en Italie. C’est toujours spécial de venir ici. C’est une piste magnifique et historique. J’y viens depuis pas mal de temps maintenant et oui, c’est une course agréable. »

Esteban Ocon est capable d’entrer en Q3 régulièrement avec la Haas F1. Il l’a encore prouvé à Miami.

Justement, à Imola, circuit où les dépassements sont difficiles, les qualifications risquent bien d’être décisives. Comment se sent donc le Français ?

« Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés depuis Melbourne. Nous avons eu une première course de l’année très difficile où nous étions pratiquement derniers sur la grille. »

« Nous avons réussi à redresser la voiture et à en faire une voiture qui se bat pour les points à chaque course. Nous avons eu quelques très bonnes courses où nous avons réussi à maximiser le potentiel. »

Comme d’autres équipes du milieu de grille, notamment Aston Martin F1, Haas aura-t-elle des évolutions ce week-end ?

« C’est très serré et nous devons continuer à maximiser ce potentiel si nous voulons marquer des points. Nous aurons quelques petites choses différentes sur la voiture ce week-end, et j’espère que cela nous aidera à mieux performer que les autres semaines. »

« Nous avons atteint la Q3 à Miami. Malheureusement, nous n’avons pas marqué de points, mais nous nous battrons pour revenir dans cette zone. »

En qualifications, comme en course, la clé sera de bien exploiter le nouveau pneu super-tendre de Pirelli, le C6...

« Oui, ce sera la deuxième fois que je roulerai avec ce pneu. Nous l’avons utilisé pour la première fois lors des essais d’Abu Dhabi, qui est une piste très différente » poursuit le pilote Haas F1.

« Je pense que cela va ouvrir beaucoup plus d’inconnues et d’incertitudes sur une piste que nous connaissons assez bien, ce qui devrait être intéressant. »

« J’ai hâte de le piloter et de voir comment la dégradation évolue – si cela ouvre des opportunités. »

Ocon est-il soulagé d’avoir quitté Alpine F1 ?

Pendant que Haas F1 semble respirer la stabilité, Alpine n’en finit plus d’alimenter la rubrique psychodrame…

Après la démission d’Oliver Oakes pour des raisons obscures, l’éviction de Jack Doohan et son remplacement par Franco Colapinto, Flavio Briatore a été interdit par la FIA de devenir le directeur d’écurie…

Esteban Ocon ne semble pas surpris de voir tout ce ramdam chez Alpine F1, notamment l’éviction de Jack Doohan, après avoir lui-même été écarté par Flavio Briatore pour le dernier Grand Prix de l’année dernière.

« Malheureusement, je n’ai pas vraiment ressenti de surprise quand j’ai appris certaines des décisions qui ont été prises récemment par l’équipe. »

« Je n’ai pas grand-chose à dire. Évidemment, triste pour Jack. Je suis sûr qu’il reviendra en F1 à un moment donné. »

« Il a montré de très bons moments cette année où il s’est super bien qualifié et il a aussi été super rapide dans la voiture – ce qui était bon à voir. »

« D’un autre côté, Franco mérite aussi d’être en F1. L’année dernière, il a montré de grandes choses avec la voiture Williams. Malheureusement, il n’y a pas assez de voitures sur la grille pour accueillir tous les talents qui existent. »

On sent que Esteban Ocon est presque heureux d’avoir quitté Enstone…

« Mais oui, pas grand-chose de plus à dire. Je suis content où je suis. »