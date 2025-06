Albon a vu les plans ’très prometteurs’ du circuit de Bangkok

Alex Albon travaille avec le gouvernement thaïlandais pour préparer le projet de Grand Prix de Formule 1 à Bangkok. Le pilote Williams F1 se félicite de l’avancée du projet et des bienfaits que cela pourrait avoir sur l’ensemble du pays et son tourisme.

"Il semble que cela devienne de plus en plus réel" a déclaré Albon. "De toute évidence, la Thaïlande est un pays très important pour l’industrie du tourisme et la Formule 1 s’inscrit parfaitement dans ce contexte."

"Je pense que ce sera vraiment bon pour le pays. Il semble qu’ils prennent la chose très au sérieux. Ils sont venus à de nombreuses courses et je ne sais pas s’ils seront là ce week-end. Je ne sais pas s’ils seront là ce week-end, mais ils sont venus à peu près aux deux ou trois dernières courses."

"Et tout va de l’avant. Il n’y a pas eu d’échec jusqu’à présent, ce qui est évidemment très important. Je ne peux pas vraiment en dire plus. Mais tout ce que j’ai vu - le circuit, les plans initiaux - tout cela semble très prometteur."

Comme c’est le cas pour beaucoup de circuits, il ne serait pas tracé dans l’hypercentre de la capitale mais en périphérie : "Ce n’est pas dans le centre de Bangkok, je peux le dire. Si vous êtes déjà allé en Thaïlande et à Bangkok, vous savez que la circulation n’y est pas très bonne. C’est donc plus à l’écart."

"Ils font beaucoup d’efforts en matière d’infrastructure et de logistique, pour permettre aux gens d’entrer et de sortir. La piste elle-même est... Je ne dirais pas que c’est une piste de rue classique. Ce n’est pas celle que l’on voit habituellement ces dernières années. Je pense qu’elle a plus de caractère que cela, ce qui est positif."