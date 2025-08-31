Albon a ’créé sa propre chance’ avec son équipe pour terminer 5e à Zandvoort

Alex Albon s’élançait 15e pour le Grand Prix des Pays-Bas, et il n’espérait pas grand chose de la course sur un tracé sinueux. Mais à la faveur d’un excellent départ, d’une stratégie souple et d’une course folle, le pilote Williams F1 termine cinquième, soit son meilleur résultat depuis Imola.

C’est dès le départ qu’il a créé sa chance pour la course, puisqu’il a gagné cinq places. Le grip qu’il a ressenti dans le tour de formation l’a mis en confiance, et les trajectoires choisies par ses rivaux l’ont grandement aidé.

"C’était un peu comme si les vagues s’étaient écartées et que tout le monde m’avait laissé la bonne trajectoire, des fois on va à l’extérieur ou à l’intérieur, et des fois on est bloqué au milieu, mais ça avait du sens pour moi" a déclaré Albon.

"J’ai fait un très bon tour de formation, j’avais un très bon grip et ça m’a donné de la confiance au premier virage. Dès qu’on sent davantage de grip dans le tour de formation, on peut être plus agressif sur la manière dont on relâche l’embrayage, sur la deuxième phase du départ, et sur les freins au premier virage."

"Et c’est bien de savoir qu’on a plus de grip que les autres. L’attaque en fin de tour, j’étais proche de Carlos mais je n’ai pas voulu être trop gourmand face à mon équipier, donc je suis resté derrière. Mais ça m’a remis dans la course, et on avait fait la stratégie."

"C’était la stratégie la plus ennuyeuse qu’on puisse faire, et je me suis dit que c’était ainsi que ma course se passerait et que j’avais hâte d’être à Monza. Mais quand j’ai vu ça, je me suis dit qu’on pouvait marquer des points."

La stratégie ennuyeuse dont il parle est celle à un arrêt avec un départ en mediums et un second relais en durs. Selon lui, s’élancer en tendres pour gagner des places l’aurait obligé à s’arrêter deux fois, et il ne le souhaitait pas, ce qui a finalement payé.

"On a débuté en mediums car on voulait de la flexibilité. Certaines équipes se sont engagées sur deux arrêts, nous voulions avoir un bon départ et si c’était le cas, avec la pluie qui arrivait, on savait qu’on pouvait faire des choses. On a créé notre propre chance."

Le Thaïlandais a toutefois été surpris de voir à quel point la course était animée, avec plusieurs accidents et accrochages, et un résultat dont il a été le premier surpris.

"Je serai honnête, je ne sais pas ce qui s’est passé durant la pause estivale, tout le monde est revenu et c’était le chaos ! Tout le monde était trop excité de revenir, j’étais dixième dans ma course, et d’un coup j’étais cinquième !"

Sainz se paie les commissaires et Lawson

Carlos Sainz a connu une grande déception en s’accrochant avec Liam Lawson. A l’extérieur, le pilote Williams a braqué et percuté la Racing Bulls devant lui. Selon les commissaires, il aurait dû concéder sa défaite et ne pas insister pour éviter l’accrochage, puisque le Néo-Zélandais était toujours devant lui.

Mais Sainz n’est pas du même avis et reconnait qu’il n’a pas compris cette décision. Il égratigne au passage un Lawson qui n’en est pas à son coup d’essai selon lui : "J’essaie toujours de garder le contrôle et de choisir mes mots, mais avec cette adrénaline et le stress, c’était très dur."

"Tout d’abord, j’ai subi un incident qui me coûte dix points quand je faisais un de mes meilleurs week-ends, c’est la première frustration. La deuxième frustration c’est que je me battais contre un gars qui s’expose aux accrochages avec d’autres pilotes pour qu’il n’y ait pas de côte à côte."

"Je me suis battu contre de nombreux gars dans ce premier virage, beaucoup de pilotes de qualité avec qui j’ai été côte à côte dans ce beau virage qu’est le premier de Zandvoort. Et aujourd’hui, j’ai choisi d’être côte à côte avec un gars qui a préféré ne pas le faire et perdre beaucoup de points quand l’autre voiture de son équipe est sur le podium."

"C’est très frustrant, très décevant, et pour couronner le tout j’ai une pénalité de dix secondes que je trouve inacceptable, que je ne comprends pas, et je dois avoir des explications car je suis très confus."

Juste après la course, l’Espagnol ne décolérait pas et critiquait les commissaires pour leur décision : "C’est une blague. Honnêtement, je dois maintenant aller voir les commissaires pour obtenir une explication, pour connaître leur point de vue sur l’incident."

"C’est inacceptable, je pense que ce n’est pas digne du niveau de la Formule 1 s’ils envisagent vraiment de m’infliger une pénalité de 10 secondes. Je pense que c’est désormais une question sérieuse qui me concerne en tant que pilote et en tant que directeur de la GPDA, et je vais m’assurer de la soulever."

Il a ensuite révélé que les commissaires ont refusé de le voir, mais qu’il compte leur parler ainsi qu’à Lawson : "Je prévois de parler aux deux, mais j’aurais préféré le faire devant la vidéo. J’ai revu la vidéo moi-même, j’ai vu ce que j’avais à voir."

"Ce qui me perturbe le plus, c’est que la FIA nous dit que la porte est toujours ouverte pour aller voir les commissaires, pour consulter le moindre doute, et j’ai reçu un message disant qu’ils ne veulent pas me parler. Je ne sais pas d’où ça vient, mais je vais quand même chercher à avoir une explication."