Vasseur préfère retenir le ’très bon travail’ de Ferrari que le double abandon

Frédéric Vasseur était évidemment frustré au moment de tirer les conclusions du Grand Prix des Pays-Bas de Ferrari, alors que la Scuderia a enregistré un double abandon à Zandvoort. Le directeur reconnait que le week-end a été compliqué sur le plan de la performance.

Néanmoins, il tient à voir le positif, en l’occurrence les progrès enregistrés entre vendredi et dimanche, puisque l’équipe était hors du top 10 en performance pure en essais libres, et qu’elle est revenue se battre pour le top 5 en course avant que Charles Leclerc ne soit accroché par Andrea Kimi Antonelli.

"C’est difficile, le week-end a été compliqué avec un vendredi très dur. Tout le monde a très bien travaillé, les pilotes en premier, les ingés, on est revenus dans un rythme qui était bien meilleur" tient à souligner Vasseur à Canal+, n’oubliant pas comme de coutume de saluer les membres de son équipe.

"Je pense qu’aujourd’hui, on pouvait au moins se battre avec Verstappen et Russell, qu’on a doublé deux fois sur la piste. Repartir avec zéro point fait mal à tout le monde, mais la leçon c’est qu’on doit faire des meilleurs vendredis pour ne pas avoir à les doubler."

Après la course, lui et Antonelli ont été vus en train de discuter devant le motorhome Ferrari. Interrogé à ce sujet, le Français explique que le pensionnaire de Mercedes F1 est venu présenter ses excuses après son erreur.

"J’ai vraiment apprécié Kimi, il est venu pour s’excuser et c’est une marque de classe, car d’autres ne l’auraient pas fait. Je lui ai dit merci du geste, je pense qu’il ne l’a pas fait exprès, il est trop optimiste sur l’attaque et il se rend compte que ça ne va pas le faire. Mais j’ai apprécié qu’il vienne nous voir et vienne voir Charles."

Interrogé sur l’erreur de Lewis Hamilton qui a mis fin à sa course dans le même virage que Leclerc, Vasseur reconnait l’erreur du septuple champion du monde : "Lewis était peut-être un peu plus large dans le virage et un peu plus rapide que le tour précédent."

"Il était un peu plus large et a peut-être touché le côté humide de la piste avec la peinture. Cela arrive même si c’est rare chez lui, surtout en course. Dans l’ensemble, Lewis a fait du très bon travail ce week-end et il a contribué à la remontée de l’équipe, car il a pu attaquer et revenir avec un rythme correct."

Comme nous le notions dans nos pages ce matin, Hamilton se montre plus incisif et son patron apprécie l’approche : "C’est sûr, si vous voulez marquer des points, vous devez terminer la course mais Lewis a pris des risques ce week-end et c’est une approche que je valide."