Albon a atteint ’un rythme similaire à McLaren’, Sainz a vécu une course ’déprimante’

Alex Albon a terminé septième du Grand Prix d’Italie ce dimanche à Monza. Le pilote Williams F1 s’élançait 14e et a profité de pneus durs au départ pour très bien gérer sa course et attaquer quand il le pouvait, retrouvant les performances prometteuses que son team affichait lors des essais libres.

"On s’est repris, après une qualification décevante. Notre rythme a toujours été là, et on est revenus au rythme de la voiture, celui qu’elle avait en essais libres. Quand les pneus étaient très chauds, la voiture fonctionnait, ce qui est fou" a déclaré Albon, qui explique que sa qualification était une anomalie, comme souvent récemment.

"Je ne me souviens plus de ma dernière bonne qualification. Spa !" dit-il après réflexion. "Notre rythme était similaire à celui de Ferrari et parfois avec McLaren en pneus durs. On avait une très bonne dégradation. Notre voiture va toujours bien avec peu d’appui et c’était presque une course facile."

Le Thaïlandais a ensuite expliqué que la qualification était vraiment mauvaise alors que l’équipe avait pourtant cherché à éviter cela, justement parce qu’elle craignait que ça se produise : "En EL3, mon cinquième tour en pneus tendres, j’étais un dixième plus lent que mon tour en Q2. Ce n’est pas un bon signe !"

"En EL3, on a le luxe d’attaquer quand on veut, on peut mettre les pneus où on veut. On a passé tout le week-end à simuler une mauvaise qualification, et ça a fini comme ça ! Ce sont les pneus, notre force en course est notre faiblesse en qualification, c’est frustrant."

Heureusement pour lui, il a pu attaquer grâce à son départ en pneus durs et à un rythme très solide. Avant son arrêt, il roulait même dans les temps des leaders, et il explique que c’est parce que le pneu dur perdait peu en performance, et que cela était largement compensé par la réduction du poids due à la consommation de carburant.

"J’étais la première voiture en pneus durs, tout le monde s’est arrêté devant moi. La course était amusante car la dégradation est négative, on peut attaquer et on va toujours plus vite, c’est presque comme des qualifications. Je ne me suis battu avec personne, juste avec Kimi."

Le pilote explique que la configuration aérodynamique de la FW47 était la plus performante, comme à Miami où il avait terminé près du podium. Il détaille comment le fonctionnement de l’aileron avec le reste de la voiture aide à avoir un tel rythme.

"On l’appelle le R20, c’est notre aileron à faible appui. On l’a vu à Miami et on l’a vu ici, il fonctionne bien. Toutes les propriétés de cet aileron fonctionnent sur la voiture et c’est pour ça qu’on fonctionne bien. On le voit peu, on le verra surement à Mexico et à Las Vegas."

Ce résultat de ’meilleur des autres’ était particulièrement crucial : "Les autres équipes sont de plus en plus solides, les Sauber sont fortes, les Racing Bulls sont rapides, et c’est important d’avoir une course lors de laquelle on termine en haut du classement dans le peloton."

Carlos Sainz admet une baisse de moral après une course difficile. Qualifié devant son équipier, il termine derrière après un accrochage et un problème : "Quelques problèmes aujourd’hui. J’étais le dernier à m’élancer en pneus mediums et c’était difficile de remonter en étant dans la même stratégie que ceux devant moi."

"On a étendu le relais en mediums longtemps, on a fait un bon retour en pneus durs, plus vite que Bearman, que Bortoleto, et j’ai commencé à dépasser. Quand j’ai dépassé Ollie, on s’est touché et ça a ruiné ma course. J’avais aussi un problème de batterie donc c’était une journée difficile."

L’Espagnol ne lâche rien mais reconnait vivre une saison compliquée : "Je vais continuer à attaquer, mon rythme de qualifications est là, mon rythme de course est là, donc ça fonctionnera. Mais je ne vais pas mentir, c’est frustrant et ça devient un peu déprimant."